ΙΔΙΣ – Μπακογιάννη: η Συμφωνία των Πρεσπών έλυσε ένα πρόβλημα της χώρας

Τι είπε η πρώην Υπ. Εξωτερικών για τα ελληνοτουρκικά, την κατάσταση στο Ισραήλ και τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του Κύκλου Διαδικτυακών Συζητήσεων με τέσσερις πρώην Υπουργούς Εξωτερικών, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, με χορηγό επικοινωνίας τον Ant1 και τον Ant1news.gr, διεξήχθη την Πέμπτη η πρώτη συζήτηση, με ομιλήτρια την Ντόρα Μπακογιάννη. Την συζήτηση συντόνισε η Μαριλένα Κοππά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου, με τη συμμετοχή των Κώστα Λάβδα, Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, και Σωτήρη Ρούσσου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στη διάρκεια της συζήτησης, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών έδωσε έμφαση στην θέση που κατέχει η Ελλάδα στο διεθνές σύστημα, τονίζοντας τη σταθερότητα των συμμαχιών της χώρας, τονίζοντας ότι «Ποτέ δεν ήταν καλύτερες οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, σε όλα τα επίπεδα, από όσο είναι σήμερα». Όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις επεσήμανε ότι κεντρική στρατηγική της χώρας είναι η προώθηση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων μέσω της Ευρώπης, μένοντας σταθερή στους κανόνες που προτάσσονται από το διεθνές δίκαιο και προσπαθώντας να κινητοποιήσει τους δρώντες που λειτουργούν με αυτούς τους κανόνες. Επεσήμανε ότι «το ερώτημα με την Τουρκία είναι ένα και συγκεκριμένο. Ποιοι θα είναι οι κανόνες του παιχνιδιού με τους οποίους θα φτάσουμε στη λύση των διμερών διαφορών». Επιπλέον, διευκρίνισε πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν οι προθέσεις και οι κινήσεις της Τουρκίας, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο εσωτερικό της, ενώ εντόπισε μία οβιδιακή μεταβολή της Τουρκίας τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, διέκρινε πως «ο εκβιασμός του Ερντογάν προς την Ευρώπη μέσω καθοδηγούμενων προσφύγων δεν πέρασε εξαιτίας του Έβρου». Η Ντόρα Μπακογιάννη, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό brand name, όπως και τη δυνατότητα να μιλήσει για θέματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία, που άλλα κράτη δυσκολεύονται. Είπε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο «honest broker - έντιμου διαμεσολαβητή» στην περιοχή», προωθώντας με δική της πρωτοβουλία τον διάλογο σε αρκετά ζητήματα στα οποία θα μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών πρότεινε, ακόμη, η διπλωματική προσέγγιση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο να εδραιωθεί και σε άλλες μορφές συνεργασίας, και όχι μόνο γεωπολιτικές.

«Η Ελλάδα θα ορίσει τις συμμαχίες της με βάση πολιτικά, αλλά και οικονομικά κριτήρια»

Επεσήμανε, εξίσου, ότι είναι σημαντικό, στα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, να ακολουθηθεί μια μελετημένη, κοινή προσέγγιση, έχοντας προηγηθεί μία προετοιμασία από διεθνή, ευρύτερα σώματα όπως ο ΟΗΕ, η Venice Commission και άλλοι οργανισμοί.

Σχετικά με τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, αναφέρθηκε στην ανάγκη να εντείνει η Ευρώπη την παρουσία της και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών και των πολιτευμάτων τους. Δήλωσε ότι την ανησυχεί η Αλβανία και ειδικότερα η αλβανοποίηση του Κοσόβου, εντούτοις, μία τέτοια εξέλιξη, κρίνει ότι μας φέρνει πιο κοντά με τη Βόρεια Μακεδονία. Αναφερόμενη στη Συμφωνία των Πρεσπών, σημείωσε πως «είτε αρέσει σε κάποιον είτε όχι, έκλεισε ένα ζήτημα που απασχολούσε τη χώρα για πολλά χρόνια».

Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήματα για το τι θα έκανε διαφορετικά κατά τη διάρκεια της δικής της θητείας απαριθμώντας τα και καταλήγοντας στο ό,τι «εμπειρία σημαίνει να μαζεύεις τα λάθη σου και να μαθαίνεις από αυτά».

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την αναφορά στις επικείμενες κρίσιμες εκλογές σε Γερμανία και Γαλλία την στιγμή που στην πρώτη υπάρχει η πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας υπό την επιρροή των Πράσινων, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, ενώ στη Γαλλία προκύπτουν πολλά ζητήματα και αντιδράσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση με τον μουσουλμανικό πληθυσμό, θέτοντας ως παράδειγμα την άνοδο των ποσοστών της Μαρίν Λεπέν. Όπως υπογράμμισε η κ. Μπακογιάννη, «η Ευρώπη μπαίνει σε δυο πολύ κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν θεωρώ πως η αλλαγή κυβέρνησης θα προκαλέσει ριζικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της Γερμανίας. Για τη Γαλλία ελπίζω ότι ο Γαλλικός λαός θα κάνει το σωστό». Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στην διεθνή πολιτική και τον δημόσιο διάλογο.

