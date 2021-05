Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: στην Κυψέλη η τελευταία βόλτα (εικόνες)

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ολοκληρώνει τις περιηγήσεις του ανά την Αττική, περιδιαβαίνοντας μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες συνοικίες της πόλης.





Την Κυριακή 16 Μαΐου στις 14:45, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ολοκληρώνει τη μεγάλη του βόλτα στις «Γειτονιές στο Πιάτο» πηγαίνοντας στην Κυψέλη. Θέλει για τελευταία φορά για φέτος να περιπλανηθεί σε μια συνοικία πυκνοκατοικημένη με αμέτρητα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες και στενούς δρόμους, σε μια πολύχρωμη γειτονιά γεμάτη ανθρώπους από όλες τις χώρες της γης, στην παλιά αριστοκρατική γειτονιά των Αθηνών.

Πρώτη του στάση το «Παραδοσιακόν», ένα εργαστήριο φύλλου. Ο Βασίλης, είναι πανέτοιμος να αποκαλύψει όλα τα μυστικά του μαγαζιού του.

Δεύτερη στάση στις «Γεύσεις της Δαμασκού», σε ένα στέκι με αυθεντικό φαγητό από τη Συρία. Η κουζίνα της Συρίας μοιάζει πολύ με τη δικιά μας και ανταποκρίνεται στις μεσογειακές μας απαιτήσεις.

Φεύγοντας από τη Συρία, ο Δημήτρης οδεύει προς το Κουρδιστάν. Γνωρίζει τον Σινάν ο οποίος ως πολιτικός πρόσφυγας εγκαταστάθηκε στην Κυψέλη, φέρνοντας στις βαλίτσες του, εκτός από σπουδές ιατρικής, και τα μυστικά της ανατολίτικης γευστικής παράδοσης και τις καλύτερες συνταγές για ντονέρ και κεμπάπ.

Ο Δημήτρης μετά από βόλτες και συζητήσεις ετοιμάζει δύο πεντανόστιμες συνταγές: ένα κιουνεφέ και μια πίτσα με λουκάνικο, φιστίκι και μοτσαρέλα.

