“Γειτονιές στο πιάτο”: ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στον Πειραιά (εικόνες)

Στο εμπορική καρδιά του πρώτου λιμανιού της χώρας, ο σεφ επισκέπτεται ξεχωριστούς χώρους και μας γνωρίζει γεύσεις και ανθρώπους, ενώ μας δείχνει και δύο συνταγές.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Το Σάββατο 15 Μαΐου στις 14:45, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος κατεβαίνει στον Πειραιά. Αυτήν τη φορά η βόλτα του τον πηγαίνει στην εμπορική καρδιά του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

Για αρχή ο Δημήτρης επισκέπτεται το νέο κατάστημα «ΙΚΕΑ» στο κέντρο του Πειραιά. Ένα κατάστημα «Νέας Γενιάς» που κατασκευάστηκε με γνώμονα τη βιωσιμότητα και το καλό του πλανήτη μας. Πέρα από τα κλασικά κεφτεδάκια που δοκιμάζει, ο Δημήτρης, έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους ανθρώπους του ΙΚΕΑ γύρω από τη φιλοσοφία της βιωσιμότητας και της μηδαμινής σπατάλης φαγητού.

Στη συνέχεια ο Δημήτρης βρίσκεται στο «μπακάλικο του Φίλιππα», ένα μικρό διαμάντι στο κέντρο του Πειραιά, μια μπακαλοταβέρνα από το 1920.

Τέλος, πηγαίνει στο «Che», ένα μαγαζί με πιασάρικο όνομα, λατινοαμερικάνικη αύρα και ένα υπέροχο νεοκλασικό κτήριο για στέγη.

Ο Δημήτρης ετοιμάζει δύο εύκολες, γρήγορες και νόστιμες συνταγές: μια καρμπονάρα με… χωριάτικο λουκάνικο και μανιτάρια και ένα συκώτι ψητό με σάλτσα βαλσάμικο.

