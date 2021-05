Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοντοζαμάνης: Επιστροφή στην κανονικότητα για τα νοσοκομεία

Ξεκινά η υλοποίηση του σχεδίου επιστροφής στην προ κορονοϊού λειτουργία των νοσοκομείων.

Σχέδιο επιστροφής στην κανονική λειτουργία των νοσοκομείων θα ξεκινήσει να υλοποιεί από την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Υγείας, καθώς το επιτρέπει η επιδημιολογική εικόνα της χώρας και κυρίως η κάμψη που παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα τόσο στις εισαγωγές στις απλές κλίνες νοσηλείας, όσο και στη μείωση του αριθμού των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, ανακοίνωσε σήμερα κατά την ενημέρωση για την πανδημία ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Το σχέδιο θα εξελίσσεται ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, προσέθεσε. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα με την αύξηση κρουσμάτων υπήρξε αναστολή προγραμματισμένων χειρουργείων τα οποία δεν ήταν επείγοντα και έκτακτα.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Κοντοζαμάνης, την Παρασκευή 21 Μαΐου, το Νοσοκομείο “Θριάσιο” θα επανέλθει στην κανονική του λειτουργία και σταματά η χρήση του ως νοσοκομείο COVID. Επίσης, την Κυριακή 23 Μαΐου θα είναι η τελευταία εφημερία που θα κάνει το Νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν” και θα ξεκινήσει επίσης η σταδιακή λειτουργία του “Σισμανόγλειου”. Την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα από τα Νοσοκομεία “ΚΑΤ”, “Γεννηματάς” και “Αττικόν” θα δοθούν οι κλίνες που είχαν δεσμευτεί για την COVID-19 σε περαστικά non-COVID.

Ο κ. Κοντοζαμάνης, απαντώντας σε ερώτηση για τα μονοκλωνικά αντισώματα, σημείωσε ότι δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και επανέλαβε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Ερωτηθείς για τα κέντρα αποκατάστασης ασθενών μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, είπε ότι από την αρχή της πανδημίας δόθηκε έμφαση στο κομμάτι της αποκατάστασης και της αποθεραπείας σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Τόνισε ότι σε συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα, «μεθοδικά και συγκροτημένα θα παρακολουθήσουμε τους ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο από τα νοσοκομεία». Πρόκειται για τους post-COVID ασθενείς που χρήζουν είτε αποκατάστασης είτε αποθεραπείας, έτσι ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαχείριση αυτών των ασθενών.

