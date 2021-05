Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μπουρλά για εμβόλιο: ίσως χρειαστεί τρίτη δόση

Τι είπε ο επικεφαλής της Pfizer για την κάλυψη που προσφέρουν τα υπάρχοντα εμβόλια έναντι των μεταλλάξεων του κορονοϊού.

Για τα εμβόλια, τα φάρμακα και τις πατέντες των εμβολίων, μίλησε με την Σία Κοσιώνη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, στο πλαίσιο του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Μπουρλά δεν πιστεύει ότι θα γίνει άρση της πατέντας των εμβολίων κατά του covid-19, ενώ για την πολιτική τιμών των εμβολίων, τόνισε ότι στις χώρες που έχουν λιγότερο εισόδημα τα εμβόλια πωλούνται σε τιμή κόστους, έτσι ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτά.



Ο στόχος της Pfizer για φέτος είναι να φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων και τα 4 δισεκατομμύρια δόσεις το 2022, δηλαδή σχεδόν τις μισές από τις απαραίτητες δόσεις εμβολίων που επαρκούν για τον εμβολιασμό του συνόλου του παγκόσμιου πληθυσμού ετησίως. Υπολογίζεται ότι το σύνολο είναι 10 δισεκατομμύρια δόσεις.



Ακόμη και αν αρθούν οι πατέντες, το πρόβλημα είναι στην επάρκεια υλικών για την παραγωγή εμβολίων. «Με την απελευθέρωση της πατέντας- που δεν το πιστεύω ότι θα συμβεί- μία φαρμακοβιομηχανία θα χρειαστεί 2 με 3 χρόνια για να στήσει από το μηδέν υποδομή για την παραγωγή εμβολίων», τόνισε.



Για το νέο φάρμακο (χάπι) κατά του covid-19 που μελετά η Pfizer, o κ. Μπουρλά εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα είναι σύντομα διαθέσιμο. Ωστόσο τόνισε ότι «η επιστήμη είναι σαν τον έρωτα: μπορεί να σου προσφέρει τη μεγαλύτερη απόλαυση και τη μεγαλύτερη αποτυχία», οπότε πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί μέχρι το τέλος των κλινικών ερευνών, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι ενθαρρυντικά.



Η συνέπεια που επέδειξε η εταιρία του στις παραδόσεις εμβολίων ήταν «κάτι για το οποίο θεωρούμε τους εαυτούς μας -στην εταιρία- ευγνώμονες».



Τα υπάρχοντα εμβόλια καλύπτουν όλες τις μέχρι στιγμής γνωστές μεταλλάξεις, εξήγησε ο επικεφαλής της Pfizer, ενώ τόνισε ότι τα δεδομένα που έχουμε έως σήμερα είναι ότι το εμβόλιο παρέχει κάλυψη για τουλάχιστον 6 μήνες. «Πιστεύω ότι θα χρειαστεί μία τρίτη δόση -του υπάρχοντος εμβολίου- στους 9-12 μήνες, αλλά και ότι κατά πάσα περίπτωση μετά την τρίτη δόση θα πάμε σε ετήσιους εμβολιασμούς».



«Ο μόνος λόγος που έχουμε αυτή τη στιγμή εμβόλια, είναι επειδή έχουμε μία εύρωστη φαρμακοβιομηχανία. Το μάθημα που πήραμε από αυτή τη πανδημία είναι ότι όσο δυνατή και χρήσιμη είναι η επιστήμη, άλλο τόσο απαραίτητος είναι ένας δυνατός και χρήσιμος ιδιωτικός τομέας».

