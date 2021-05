Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός “σκούπισε” τον Ιωνικό Νικαίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «τριφύλλι» πέρασε από την Νίκαια σε ρυθμό προπόνησης και περιμένει πλέον τον αντίπαλο του στα ημιτελικά.

Δια... περιπάτου έκανε το 2-0 στην προημιτελική σειρά των πλέι οφ με τον Ιωνικό Νικαίας ο Παναθηναϊκός και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Οι «πράσινοι» ήταν το απόλυτο αφεντικό στον δεύτερο αγώνα με γηπεδούχο τον Ιωνικό, πάτησαν γκάζι στη 2η περίοδο και έφτασαν σε... ρυθμό προπόνησης, στη νίκη με 61-90. Αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά θα είναι ο νικητής του ζευγαριού ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ έκανε δύσκολη τη... ζωή των ψηλών των Πειραιωτών, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Κωνσταντίνο Μήτογλου με 15 πόντους. Ο Σέλβιν Μακ είχε συγκομιδή 11 πόντους και 6 ασίστ, ενώ στην αγωνιστική επιστροφή του μετά τον τραυματισμό στο χέρι ο Τι Τζέι Μπρέι σημείωσε 10 πόντους, όσους πέτυχε και ο Ααρόν Ουάιτ.

Από τον Ιωνικό που ολοκλήρωσε τη σεζόν στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα και είχε 2/20 τρίποντα (!) οι Τζέρεμι Χόλογουελ και Νίκος Χουγκάζ πέτυχαν από 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 30-48, 46-70, 61-90

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα, προηγήθηκε με +5 και προσφέροντας θέαμα ήδη από το δεύτερο μισό της 1ης περιόδου ήταν μπροστά με +7, 14-21, στο 10ο λεπτό. Η αστοχία των παικτών του Ιωνικού έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό την ευκαιρία για επιμέρους σκορ, 16-27, ο Μήτογλου ξεδίπλωσε τις πτυχές του ταλέντου του επιθετικά, ο Τι Τζέι Μπρέι πάτησε παρκέ μετά την απουσία του και οι «πράσινοι» πήγαν στα αποδυτήρια στο +18.

Αν και ο Ιωνικός έριξε την τιμή της διαφοράς στο -13 με τους Χόλογουελ και Χουγκάζ, ο Παναθηναϊκός «γκρέμισε» τις ελπίδες για μια... αξιοπρεπή εμφάνιση στους γηπεδούχους με δικό του σερί 8-0. Η έναρξη της 4ης περιόδου βρήκε τον Παναθηναϊκό στο +24 (46-70) και πλέον οι παίκτες του Όντεντ Κάτας απολάμβαναν το παιχνίδι περιμένοντας να ακουστεί η κόρνα της λήξης. Ο Ισραηλινός τεχνικός των «πρασίνων» δοκίμασε διάφορα σχήματα και συνολικά πήρε 56 πόντους από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο.

Διαιτητές: Παναγιώτου, Αναστόπουλος Α, Τσολάκος

ΙΩΝΙΚΟΣ Νικαίας (Άγγελος Τσίκληρας): Πρίτζετ 13, Χόλογουελ 14, Μουχαϊμίν 2, Χουγκάζ 14, Χόλιφιλντ 6, Πετρόπουλος 4, Χατζηκυριάκος 3 (1), Τολιόπουλος 5 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Όντετ Κάτας): Παπαγιάννης 14, Παπαπέτρου 2, Χεζόνια, Ουάιτ 10 (1), Σαντ-Ροος 8 (1), Μακ 11 (1), Μπρέι 10 (2), Μποχωρίδης 9 (1), Όγκαστ 6, Κασελάκης 2, Μήτογλου 15 (2), Μπεντίλ 3