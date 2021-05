Οικονομία

Media: Ο Θοδωρής Κυριακού για τις προκλήσεις της νέας εποχής (βίντεο)

O Πρόεδρος του ΑΝΤΕΝΝΑ GROUP, Θοδωρής Κυριακού, μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για το παρόν και το μέλλον στα μέσα ενημέρωσης.

Για το μέλλον της τηλεόρασης και τις νέες προκλήσεις στον χώρο των media, της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης, μίλησε στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού.

O κ. Κυριακού περιέγραψε τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου για το μέλλον, αλλά και ανέδειξε τις αξίες που υπηρετεί.

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού, στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών:

Η ηγετική θέση του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στο χώρο των παραδοσιακών και των ψηφιακών Media

«Ο Όμιλος Antenna έχει παρουσία σε τρεις ηπείρους, Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία, και συμπληρώνει πάνω από 30 χρόνια λειτουργίας. Τα ψηφιακά Μέσα και οι νέες εξελίξεις είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Θέλουμε να είμαστε πάντα μπροστά. Διανύουμε μία εποχή όπου ο καταναλωτής επιλέγει να δει ό,τι θέλει, με όποιο Μέσο θέλει, την ώρα που εκείνος θέλει. Παγκοσμίως, υπάρχει η τάση για ακόμη πιο ποιοτικό περιεχόμενο. Το ποιοτικό περιεχόμενο νικά. Η αλήθεια νικά σε μια εποχή που τα fake news κυριαρχούν. Η αξιόπιστη ενημέρωση είναι η μόνη επιλογή μας».

Παραγωγή κορυφαίου περιεχομένου από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ

«Η δουλειά μας είναι να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό περιεχόμενο, τόσο στην ψυχαγωγία όσο και στην ενημέρωση. Στην ψυχαγωγία, η δουλειά μας ποια είναι; Να δημιουργούμε συναρπαστικές ιστορίες τις οποίες θα αγαπήσει ο κόσμος. Λαμβάνουμε υπόψιν τις παγκόσμιες τάσεις. Ερευνούμε τι θέλει το κοινό, ώστε να καλύπτουμε πάντα τις ανάγκες του. Δαπανούμε πολλά χρήματα και χρόνο σε έρευνες και, επίσης, ακολουθούμε την εμπειρία μας. Το σημαντικότερο, όμως, για να φτιάξεις συναρπαστικό περιεχόμενο, είναι να δημιουργήσεις τις συνθήκες, να προσελκύσεις τους καλύτερους δημιουργούς. Να τους στηρίζεις και να τους ενθαρρύνεις να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό. Η δουλειά μας είναι να παίρνουμε δημιουργικά ρίσκα, τα οποία άλλα έχουν μεγάλη επιτυχία και άλλα χρειάζονται βελτίωση. Ένα παράδειγμα δημιουργικού ρίσκου στην Ελλάδα, είναι αυτό που πήραμε εμείς με τη σειρά «Άγριες Μέλισσες», την οποία απολαμβάνουν καθημερινά δύο εκατομμύρια Έλληνες, με τεράστια επιτυχία. Αυτό ήταν ένα δημιουργικό ρίσκο. Να κάνουμε μια σειρά εποχής, καθημερινή, με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με σεναριογράφους που έχουν απίστευτο ταλέντο, και έναν πολύ ταλαντούχο σκηνοθέτη, ο οποίος προέρχεται από τον κινηματογράφο. Αυτός ο συνδυασμός δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική τηλεόραση».

Η τηλεόραση στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού

«Η τηλεόραση συνεχίζει να είναι το βασικό, πιο αποδοτικό Μέσο για τη διαφήμιση. Στην Ελλάδα μόνο, ο μέσος Έλληνας περνάει περίπου πέντε ώρες την ημέρα μπροστά στην τηλεόραση. Σε ένα περιβάλλον multi-screen, έχει το κινητό του, έχει το τάμπλετ του, αλλά η κύρια οθόνη είναι η τηλεόραση. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες από τα παγκόσμια διαφημιστικά δίκτυα για την απόδοση της τηλεόρασης συγκριτικά με τα ψηφιακά Μέσα. Τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα, τα 2/3 των πωλήσεων μιας εταιρείας, ενός διαφημιζόμενου, προέρχονται από την τηλεοπτική διαφήμιση. Μιλάμε για το 65%. Για κάθε 100 ευρώ που επενδύεις στην τηλεοπτική διαφήμιση, έχεις περίπου 490 ευρώ απόδοση. Όταν τελειώσει μια τηλεοπτική καμπάνια, παράγει αποτελέσματα για ακόμη 26 ημέρες μετά. Συγκριτικά, μια καμπάνια στα social media, όταν τελειώσει, παράγει αποτελέσματα για 14 ημέρες μετά. Τέλος, η τηλεόραση παραμένει ένα αξιόπιστο Μέσο, ένα Μέσο το οποίο συνδέει τον κόσμο».

Ο κομβικός ρόλος της ενημέρωσης στα Μέσα του Ομίλου ANTENNA

«Συνεργαζόμαστε πάντα με τους καλύτερους δημοσιογράφους. Θέλουμε από εκείνους να προβάλλουν όλες τις απόψεις, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, να καταγράφουν την πραγματικότητα. Σε μια εποχή όπου τα fake news έχουν μεγαλύτερη διείσδυση από ποτέ, είναι σημαντικό να είμαστε ένας από τους βασικούς πυλώνες, τους βασικούς φάρους αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Αυτό απαιτεί ο πολίτης και για μας είναι μεγάλη ευθύνη. Πάντα ανεξάρτητα και χωρίς παρεμβάσεις».

Η βιωσιμότητα των σύγχρονων Μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, οι τάσεις της αγοράς και οι προτιμήσεις της νέας γενιάς

«Τα παγκόσμια έσοδα των Media ανέρχονται περίπου στα 2,4 τρισ. Τόσα είναι τα χρήματα που ξοδεύει όλη η αγορά, όλος ο κόσμος, για να καταναλώνει Media και Entertainment. Το νούμερο αυτό αυξάνεται περίπου 4,3% κάθε έτος. Άρα μιλάμε για μία αναπτυσσόμενη και πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Το 60% αυτών είναι πια τα ψηφιακά Μέσα και η μεγαλύτερη ανάπτυξη των ψηφιακών Μέσων είναι από την εικονική πραγματικότητα: virtual reality μέσα, OTT, Over The Top, πλατφόρμες τύπου Netflix, ενώ η άλλη κατηγορία μεγάλης αύξησης είναι η ιντερνετική διαφήμιση».

«Οι νέοι βλέπουν τηλεόραση, αλλά με διαφορετικό τρόπο από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Βλέπουν τηλεόραση από το κινητό, από τα τάμπλετς, και είναι πολύ δύσκολο να τους κρατήσεις. Είναι ένα κοινό που θέλει μια εναλλακτική ματιά. Μας απασχολεί να προσεγγίσουμε τους νέους. Για να τους προσεγγίσουμε ψάξαμε πολύ και επενδύσαμε, πάνω από 10 χρόνια πριν, στη Vice. H Vice Media είναι η μεγαλύτερη εταιρεία για τους νέους παγκοσμίως. Δραστηριοποιείται σε 40 χώρες, έχει global reach κάλυψη και 350 εκατομμύρια κόσμο. Κατάφερε να έχει νέους δημιουργούς, νέους δημοσιογράφους, νέα στελέχη, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του νέου κοινού με θάρρος, χωρίς ταμπού και έτσι να αποτελεί πραγματικά ένα παγκόσμιο φαινόμενο».

Οι πέντε αρχές της λειτουργίας της οικογένειας του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

«Στον Όμιλο ANTENNA όλοι έχουμε πέντε βασικές αρχές: Πρώτον, να κάνουμε τη δουλειά μας με πάθος και δημιουργικότητα, δίνοντας πάντοτε έμφαση στο κοινό μας. Ο Όμιλός μας, παγκοσμίως, είναι ανθρωποκεντρικός, μας ενδιαφέρει τι θέλει να δει το κοινό μας, πώς πρέπει να ενημερωθεί, πώς μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του, στον τομέα της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης. Δαπανούμε πολύ χρόνο σε έρευνες για να είμαστε κοντά και μπροστά από τις ανάγκες του κοινού μας. Δεύτερον, βασική μας αρχή είναι το περιεχόμενο που παράγουμε να είναι πάντα το καλύτερο δυνατό, να έχουμε κοντά μας και να ενθαρρύνουμε τους καλύτερους δημιουργούς και δημοσιογράφους, καθώς και να παράγουμε το καλύτερο περιεχόμενο, το οποίο θα καλύπτει τις νέες παγκόσμιες και εγχώριες τάσεις. Τρίτον, ακολουθούμε πάντα τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Η τεχνολογία αναπτύσσεται με εκθετικούς ρυθμούς και πρέπει πάντα να είμαστε εκεί, να τη χρησιμοποιούμε και να ερχόμαστε πιο κοντά στο κοινό μας. Στη δουλειά μας, η τεχνολογία βοηθάει να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στο κοινό μας και οι τηλεθεατές μας να “καταναλώνουν” πιο εύκολα τα προϊόντα μας, το πρόγραμμά μας. Τέταρτον, κύριο μέλημά μας είναι οι πελάτες που επενδύουν σε εμάς: οι διαφημιστές, οι διαφημιζόμενοι, οι συνδρομητές μας. Προσπαθούμε πάντα να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση της επένδυσής τους, με δημιουργικές ιδέες, με ρεαλιστικά κόστη, σωστή ανταπόκριση και service. Επίσης, θέλουμε οι συνδρομητές μας πάντα να παίρνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από εμάς. Η πέμπτη, αλλά πιο σημαντική αρχή, αφορά τους εργαζόμενους και τα στελέχη μας. Είναι σημαντικό να συνεργάζεσαι με τους καλύτερους. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, την οποία θεωρούμε την dream team των Media σε κάθε χώρα που είμαστε. Τους παρέχουμε ασφάλεια, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, που θέλω να το νιώθει κάθε μέρα κάθε εργαζόμενός μας».