Αθλητικά

Αγρίνιο: Τραγωδία σε αγώνα Dragster (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκοτώθηκε οδηγός στη διάρκεια αγώνα πρωταθλήματος, στο παλιό αεροδρόμιο του Αγρινίου. Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος.

Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στο παλιό αεροδρόμιο του Αγρινίου.

Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του σε αγώνα πρωταθλήματος Dragster. Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας τριών παιδιών και έμενε στην Αθήνα.

Το όχημα με το οποίο σκοτώθηκε ο 32χρονος Γεράσιμος Φιλιππάτος, ήταν Nissan GtR, ένα από τα πιο γρήγορα αμάξια στην Ευρώπη.

Πηγή: lawandorder.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Σπαραγμός στην κηδεία της Καρολάιν (εικόνες)

Γιάννης Λαγός: τις επόμενες ώρες η έκδοση του στην Ελλάδα

Τουρισμός - Γκερέκου στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα πρώτη επιλογή για τους τουρίστες (βίντεο)