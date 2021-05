Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: το ευχαριστώ στους λοιμωξιολόγους για την προσφορά τους

Ο Υπουργός Υγείας, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων.

«Η πανδημία COVID-19 έφερε στην επιφάνεια την πολύ σημαντική Επιστήμη της Λοιμωξιολογίας» τόνισε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων.

Οι λοιμωξιολόγοι είναι ένα κλάδος της Ιατρικής που ασχολείται με τους παθογόνους μικροοργανισμούς, την επιδημιολογία τους, την εργαστηριακή διάγνωση, τη θεραπεία και, ιδιαίτερα, την πρόληψη, επισήμανε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε πως η πανδημία "ανέδειξε την ανάγκη για πολύπλευρη συνεργασία των Λοιμωξιολόγων με άλλους επαγγελματίες Υγείας, τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία.

Τη συνεργασία αυτή την υλοποιήσαμε ως υπουργείο Υγείας στην πράξη, με τη λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που σύστησα πριν από 15 μήνες στην αρχή της πανδημίας", τόνισε και πρόσθεσε.

«Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τους λοιμωξιολόγους, για την προσφορά τους στα νοσοκομεία, αλλά και για τις συμβουλές που μας παρέχουν στην αντιμετώπιση του SARS-CoV-2, καθώς και άλλων επικίνδυνων μικροοργανισμών, όπως τα πολυανθεκτικά μικρόβια. Το υπουργείο Υγείας στέκεται συμπαραστάτης στον σκληρό αγώνα σας μέχρι την τελική νίκη κατά της πανδημίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας.