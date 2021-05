Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με δραματικές εξελίξεις (εικόνες)

Ανατροπές και εντάσεις, μαζί με νέα πάθη και έρωτες, κυριαρχούν στα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Ανατρεπτικές για τους ήρωες της αγαπημένης καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος", είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια, που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, απο Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 20:00, αμέσως μετά απο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Δευτέρα 17 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 160

Ο Μηνάς πεθαίνει χωρίς να δώσει πληροφορίες για το πού βρίσκεται η Σαλκέμ και όλοι αγωνιούν… Η Μπέτυ κρατά ομήρους την Αλίκη και την Εύα, οι οποίες έντρομες μαθαίνουν τι έχει οδηγήσει την Μπέτυ να θέλει να εκδικηθεί την Αλίκη. Όλοι έχουν μαζευτεί έξω απ’ το σπίτι κι αγωνιούν για την τύχη τους... Η Μπέτυ θυμάται τα παιδικά τους χρόνια στο ίδρυμα και ξεδιπλώνει πια τα αληθινά της αισθήματα, εκφράζοντας όλο το μίσος και το φθόνο που ένοιωθε όλα αυτά τα χρόνια για την Αλίκη. Ο Δημήτρης, για ακόμη μια φορά, θα γίνει ο σωτήρας της γυναίκας που αγαπάει…

Τρίτη 18 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 161

Ο Γιάννης ζητά από την Αθηνά μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Η Αθηνά θα βρεθεί σε δίλημμα τόσο για τα προσωπικά της, όσο και για μια νέα υπόθεση που ανέλαβε. Ο Δήμος συνεχίζει να δίνει χώρο και χρόνο στη Λήδα, ελπίζοντας ακόμα ότι μια μέρα θα είναι μαζί. Ο Δημήτρης κάνει πρόταση γάμου στην Αλίκη... Λίγες ώρες μετά, ο Δημήτρης αιφνιδιάζεται από την απρόσμενη επίσκεψη της πρώην γυναίκας του και της κόρης του. Ο Φίλιππος και ο Διονύσης έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, αφού κάποιος φαίνεται να τους έχει βάλει στο στόχαστρο…

Τετάρτη 19 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 162

Ο Διονύσης και ο Φίλιππος βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, καθώς στο πορτ - μπαγκάζ του αυτοκινήτου του Φίλιππου που οδηγούσε ο Διονύσης βρίσκεται το πτώμα μιας κοπέλας, ενώ ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τα λασκαρισμένα λάστιχα οφείλονταν σε ατύχημα ή σε δολιοφθορά. Ο Διονύσης οδηγείται στο τμήμα, παρόλο που αρνείται ότι γνώριζε το θύμα... Η έρευνα της αστυνομίας φέρνει στο φως ένα στοιχείο που τον καθιστά τον κύριο ύποπτο. Στο μεταξύ, ένα περίεργο μήνυμα φτάνει στην Διώνη από ένα πρόσωπο του παρελθόντος της…

Πέμπτη 20 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 163

Η Αθηνά ζητά απ’ τον Νικήτα να την βοηθήσει στην εξάρθρωση μια σπείρας αρχαιοκάπηλων με αντάλλαγμα την ελευθερία του. Ο Νικήτας δέχεται, έχοντας στο μυαλό του και την προοπτική να ξαναπλησιάσει την Λήδα… Η ξαφνική άφιξη της Ελένης και της Μαριάνθης φέρνουν θετικές, αλλά και αρνητικές αλλαγές στη ζωή του Δημήτρη, ο οποίος υποψιάζεται πως ο λόγος που ήρθε η Ελένη είναι άλλος από αυτόν που του λέει... Η Αλίκη προσεγγίζει ζεστά την Μαριάνθη και κάνει όνειρα για τον επικείμενο γάμο της με τον Δημήτρη. Ο Φίλιππος υπερασπίζεται σε όλους την αθωότητα του Διονύση, χωρίς, όμως, να έχει ο ίδιος αξιόπιστο άλλοθι για το φόνο της κοπέλας που βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό του. Συγχρόνως, ένα ατύχημα του Πέτρου με το ποδήλατο μοιάζει μάλλον με απειλητική προειδοποίηση για τον Φίλιππο.

Παρασκευή 21 Μαΐου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 164

Ο Διονύσης βρίσκεται ακόμα στο κρατητήριο, ενώ ο δικηγόρος του προτείνει να ενοχοποιήσουν τον Φίλιππο. Ο Δήμος προτείνει στη Λήδα να πάνε μαζί μια εκδρομή μέχρι την Κομοτηνή. Ο Νικήτας «δραπετεύει» από την φυλακή αυτήν την φορά, όμως, με την βοήθεια της αστυνομίας. Αποφασίζει να πλησιάσει ξανά τη Λήδα… Ο Δημήτρης πιστεύει ότι πίσω από τον φόνο της γυναίκας βρίσκεται κάποιος που θέλει να βλάψει τον Φίλιππο. Η Διώνη υποπτεύεται τον πρώην σύντροφό της, τον Κρις, που έχει έρθει στην Καβάλα για να την διεκδικήσει ξανά. Η υποψίες της Αλίκης για την Ελένη ενισχύονται όταν πέφτει πάνω στον καβγά που έχει η Ελένη με έναν άντρα έξω από το σπίτι του Δημήτρη. Ο Δημήτρης καλεί τον Φίλιππο για συμπληρωματική κατάθεση. Η Αθηνά αρχίζει να έχει τις αμφιβολίες της για τον Φίλιππο και, μαζί με την πίεση που δέχεται από τον ανακριτή, δίνει εντολή να προφυλακιστεί…

