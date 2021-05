Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη κατοικία: η κυβέρνηση κατεδαφίζει κάθε πλαίσιο προστασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση, είναι «είναι να εκποιηθούν με διαδικασίες fast track οι περιουσίες και τα σπίτια των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και των εμπόρων», υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σε κοινή τους δήλωση, αναφέρουν ότι «ξεκινούν από σήμερα οι πλειστηριασμοί», υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση κατεδαφίζει κάθε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας»

Αναλυτικά στη δήλωση τους αναφέρουν τα εξής:

Στη τελική ευθεία εισήλθε η άρση κάθε προστασίας της πρώτης κατοικίας των οφειλετών. Από σήμερα ξεκινά εκ νέου η σταδιακή διενέργεια των πλειστηριασμών, η οποία θα απελευθερωθεί πλήρως από την 1-6-2021, ταυτόχρονα με την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου που προβλέπει πτώχευση και για τα φυσικά πρόσωπα και δήμευση της περιουσίας τους, ενώ ήδη το μέρος του πτωχευτικού που αφορά τους εμπόρους-οφειλέτες έχει τεθεί σε ισχύ από την 1-3-2021.

Στις επόμενες δύο εβδομάδες ξεκινούν οι πλειστηριασμοί ακόμη και της κύριας κατοικίας των οφειλετών, ενώ μέχρι τότε προστατεύονται μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο εφόσον ο οφειλέτης έχει ενταχθεί στα ανεπαρκή μέτρα στήριξης.

Η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι, ακόμα και εν μέσω πανδημίας, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να εκποιηθούν με διαδικασίες fast track οι περιουσίες και τα σπίτια των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και των εμπόρων. Αδιαφορεί για τις ανάγκες των πολιτών, μεριμνά μόνο για τις απαιτήσεις των τραπεζών και των funds.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός - Γκερέκου στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα πρώτη επιλογή για τους τουρίστες (βίντεο)

Γιάννης Λαγός: τις επόμενες ώρες η έκδοση του στην Ελλάδα

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Σπαραγμός στην κηδεία της Καρολάιν (εικόνες)