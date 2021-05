Life

“Παρουσιάστε!”: η “ένωση” και η… εξαφάνιση! (εικόνες)

Η διαμάχη των διοικητών επί παντός του επιστητού, φέροντας “ταραχές” στους ήρωες και άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές της σειράς του ΑΝΤ1.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό, μαζί με την «μικρή κοινωνία» στις Αρκουδιές, δίνουν Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, τον καλύτερο τους εαυτό, για να χαρίσουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Δευτέρα 17 Μαΐου - Επεισόδιο 55

Οι διοικητές πανηγυρίζουν την απόφασή τους να παραμείνουν ενωμένα τα στρατόπεδα και ανακοινώνουν σε όλους την μεγάλη συνέχεια της ένωσης! Ο Ταξίαρχος όμως έχει άλλες ιδέες. Και μετά απ' το φιάσκο της "βραδιάς οπλίτη" τους δίνει τελεσίδικο: αν καταφέρουν και δεν τσακωθούν για μια ολόκληρη μέρα, τότε θα παραμείνουν μαζί τα στρατόπεδα… διαφορετικά, ένωση "τέλος". Σε άλλο μέτωπο, τα πράγματα είναι τεταμένα μεταξύ Βαρκάρη-Μέγα και Καρυπίδη-Φραντζέσκας. Ο Καρυπίδης προσπαθεί να πείσει τους πάντες ότι δεν φιλήθηκε ποτέ με την Βαρκάρη, αλλά είναι πολύ αργά. Η Φραντζέσκα του βάζει όρο ότι αν έστω και ξαναμιλήσει με την Βαρκάρη, τελείωσαν, ενώ ο Μέγας...εξαφανίζεται από προσώπου γης. Σκορδάς και Γούλας αποφασίζουν να οργανώσουν δείπνο για τον Ταξίαρχο για να του δείξουν πόσο καλά τα πάνε. Άλλα ένας φάκελος που φτάνει κατά λάθος στα χέρια του Σκορδά απ' τον δικηγόρο της Ναταλίας πρόκειται να τα ανατρέψει όλα. Γιατί όσο ο Γούλας ασχολείται με την ένωση των στρατοπέδων, το μυαλό του Σκορδά στρέφεται στην Ναταλία και στο επόμενο μεγάλο βήμα στην σχέση τους…

Τρίτη 18 Μαΐου - Επεισόδιο 56

Ο Ταξίαρχος έχει εξαφανιστεί στην πεζοπορία του και όλο το στρατόπεδο είναι σε εγρήγορση για να τον βρει! Η προσοχή όμως των διοικητών σύντομα θα στραφεί αλλού. Ο Σκορδάς προσπαθεί να σκεφτεί πώς θα ζητήσει το χέρι της Ναταλίας σε γάμο, ενώ ο Γούλας σοκάρεται απ' την ξαφνική εντολή για μετάθεση της Βαρκάρη. Την ίδια ώρα, ο Μέγας κι ο Καρυπίδης έχουν χαθεί μακριά απ' το στρατόπεδο. Στον δρόμο της επιστροφής, ο Καρυπίδης καταφέρνει και τον πείθει ότι δεν φίλησε ποτέ την Βαρκάρη. Όμως και ο Μέγας και η Φραντζέσκα δεν είναι πια σίγουροι ότι μπορούν να συνεχίσουν με τις σχέσεις τους… Ο Γούλας προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να ακυρώσει τη μετάθεση της Βαρκάρη. Θα τα καταφέρει; Ο Σκορδάς αποφασίζει να πλησιάσει τον Μαργαρώνη για να προετοιμάσει το έδαφος και να ζητήσει το χέρι της μητέρας του σε γάμο... Πώς θα αντιδράσει ο Μαργαρώνης; Και εκεί που ένας αρραβώνας απειλείται, ένας δεύτερος κάπου στο στρατόπεδο είναι έτοιμος να γεννηθεί.

