Πτήσεις εσωτερικού προς νησιά: Οδηγίες για τα μέτρα κατά του κορονοϊού

Αναλυτικές οδηγίες για τους ταξιδιώτες. Ποιες προϋποθέσεις οφείλουν να πληρούν, προκειμένου να επιβιβαστούν σε πτήσεις.

Οδηγίες για τους επιβάτες πτήσεων εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς, με ισχύ από σήμερα, Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ΥΠΑ οι επιβάτες οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, που έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 και να προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού - στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα - το οποίο να έχει εκδοθεί από δημόσια Αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων. να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 με τη μέθοδο PCR (με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος) εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου ή σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό, μπορούν να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού τεστ - στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα. να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) εντός 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού και πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που επιδεικνύεται έντυπα. Η πιστοποίηση του αποτελέσματος θα γίνεται μέσω της δήλωσης βεβαίωσης αποτελέσματος self-test για COVID-19, η φόρμα συμπλήρωσης της οποίας είναι αναρτημένη στη σελίδα https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. να επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης που έχει ισχύ για χρονικό διάστημα από δύο έως εννιά μήνες μετά τη νόσηση.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αφορούν ανηλίκους από 5 ετών και άνω.

Η αρνητική διάγνωση του ελέγχου με την μέθοδο PCR και rapid test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης έντυπα ή ηλεκτρονικά. Αν οι έλεγχοι αυτοί έχουν διενεργηθεί στην αλλοδαπή και ισχύουν κατά τον χρόνο επιβίβασης των επιβατών στο αεροσκάφος, οι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες επετράπη η είσοδός τους στην Ελλάδα.

Ο έλεγχος των παραπάνω εγγράφων πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών κατά τη διάρκεια της επιβίβασης.

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορονοϊού που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

