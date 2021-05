Αθλητικά

ΝΒΑ: ο Χάουαρντ τιμωρήθηκε για την 16η τεχνική ποινή της σεζόν!

Ο σέντερ των Σίξερς που προηγούνται στην ανατολική περιφέρεια, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στη συνέχεια, λόγω των κανονισμών του ΝΒΑ.

Ο σέντερ των Φιλαδέλφεια 76ερς, Ντουάιτ Χάουαρντ θα μείνει εκτός για έναν αγώνα λόγω τιμωρίας, καθώς δέχθηκε τεχνική ποινή για 16η φορά την εφετινή σεζόν την Πέμπτη (13/05) στην ήττα της ομάδας του απ’ τους Μαϊάμι Χιτ, για το ΝΒΑ.

Οι Σίξερς, με ρεκόρ 47-23, έχουν χάσει δύο αγώνες στη σειρά, ωστόσο βρίσκονται ακόμη στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας, έχοντας προβάδισμα μίας νίκης απ’ τους Μπρούκλιν Νετς (46-24) και το βράδυ της Παρασκευής (14/05) θα αγωνιστούν στο Ορλάντο κόντρα στους Μάτζικ, χωρίς τον πολύπειρο σέντερ τους.

Ο Χάουαρντ, που ξεκίνησε την καριέρα του στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Μάτζικ (2004-2012), δέχθηκε την 16η τεχνική ποινή του, ενώ απέμεναν 10:19 για το τέλος της δεύτερης περιόδου στην ήττα των Σίξερς απ’ τους Χιτ με 106-94.

Με βάση τους κανόνες του NBA, ένας παίκτης ή ένας προπονητής τιμωρείται αυτόματα με ένα ματς, μόλις δεχθεί την 16η τεχνική ποινή του κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου. Για κάθε επιπλέον δύο τεχνικές ποινές στην κανονική περίοδο, ο "παραπτωματίας" τιμωρείται για άλλον έναν αγώνα.

