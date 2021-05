Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Τζόκοβιτς: διακοπή λόγω κακοκαιρίας στη Ρώμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναμέτρηση διακόπηκε για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ και θα συνεχιστεί αύριο. Εκπληκτικός στο πρώτο σετ ο Έλληνας πρωταθλητής.

Αύριο το πρωί θα λύσουν τις διαφορές τους ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο αγώνας των οποίων για την προημιτελική φάση του Όπεν της Ρώμης διακόπηκε οριστικά λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει από το μεσημέρι την «αιώνια πόλη».

Ο αγώνας είχε διακοπεί στο πρώτο σετ, το οποίο κατάκτησε ο Έλληνας πρωταθλητής με 6-4, κι ενώ ο Τσιτσιπάς προηγούνταν με 2-1 η αναμέτρηση διακόπηκε εκ νέου, οριστικά κι αμετάκλητα αυτή τη φορά.

Όπως και να έχει πάντως, βάσει της εξέλιξης του αγώνα ο Tsitsifast είναι πλέον το φαβορί για τη νίκη στο Foro Italico απέναντι στον κορυφαίο τενίστα, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο τελευταίος σημερινός προημιτελικός, μεταξύ των Αντρέι Ρούμπλεφ και Λορέντσο Σονέγο, δεν ξεκίνησε ποτέ και θα διεξαχθεί κι αυτός αύριο (15/5) το πρωί, ενώ το ίδιο θα συμβεί με τον τέταρτο προημιτελικός των Γυναικών, μεταξύ των Ελίνα Σβιτόλινα και Ίγκα Σβιάτεκ.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει και τον πρώτο ημιτελικό στους Άνδρες (Ναδάλ - Οπέλκα), ενώ το βράδυ θα διεξαχθούν και οι άλλοι ημιτελικοί, ο δεύτερος ανδρικός και οι δύο των Γυναικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Λαγός: τις επόμενες ώρες η έκδοση του στην Ελλάδα

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Σπαραγμός στην κηδεία της Καρολάιν (εικόνες)

“Η Φάρμα”: αυτή είναι η νέα αρχηγός της εβδομάδας!