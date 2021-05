Life

“Η Φάρμα”: αυτή είναι η νέα αρχηγός της εβδομάδας!

Συναρπαστικός ο τελικός ανάμεσα στις υποψήφιες, που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό στον στίβο μάχης.

Στο επεισόδιο της Παρασκευής οι εκπλήξεις και οι ανατροπές διαδέχονταν η μία την άλλη και στο θέμα της νέας αρχηγού.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου που αποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα επέλεξε ως πρώτη υποψήφια αρχηγό την Φένια Τσικιτίκου.

Στη συνέχεια οι υπόλοιποι παίκτες ψήφισαν την Κυριακή Κατσογρεσάκη, η οποία κλήθηκε να μονομαχήσει με την Φένια Τσικιτίκου.

Έτσι λοιπόν, οι δύο γυναίκες μπήκαν στο στίβο μάχης του ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1 και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Αφού ο Σάκης Τανιμανίδης έδωσε το σήμα της έναρξης, ένας αγώνας γεμάτος ένταση ξεκίνησε.

Δείτε τελικά ποια επικράτησε, στο fthis.gr

