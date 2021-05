Life

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Καρολάιν (βίντεο)

Το συγκινητικό τραγούδι που έγραψε ένας φίλος της αδικοχαμένης 20χρονης.

Ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι έγραψε ως φόρο τιμής στην 20χρονη Καρολάιν, που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά από αδίστακτους κακοποιούς, ο φίλος της, Θανάσης Γεραντώνης, μαζί με τον Γιάννη Πειραιώτη.

Τους στίχους μελοποίησε ο Μαυρουδής Αντωνίου και το τραγούδι ερμήνευσε η Αννούλα Μώρου.

Η αδικοχαμένη κοπέλα κηδεύτηκε την Παρασκευή στην Αλόννησο, το νησί στο οποίο μεγάλωσε. Τραγική φιγούρα ο 32χρονος σύζυγός της, που κρατούσε στην αγκαλιά του το μόλις 11 μηνών μωράκι τους, για να τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία.

H 20χρονη Καρολάιν με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο μετακόμισε με τους γονείς της στην Αλόννησο, όπου έφτιαξαν το δικό τους σπίτι στον “παράδεισο” όπως συνήθιζε να λέει. Το κορίτσι μεγάλωσε στο νησί από την ηλικία των εννέα ετών και έφυγε πριν από λίγους μήνες, όταν αποφάσισε να κάνει οικογένεια με τον αγαπημένο της Μπάμπη.

