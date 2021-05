Κοινωνία

Κυψέλη: Εξαφάνιση 13χρονης (εικόνα)

Αγωνία για το 13χρονο κορίτσι, η τύχη του οποίου αγνοείται από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Εξαφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης από την περιοχή της Κυψέλης, η Λάουρα Μ., ηλικίας 13 ετών.

Η Λάουρα Μ. έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά-ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της, φορούσε ασπρόμαυρο φόρεμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού”, όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000” καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

