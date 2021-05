Κοινωνία

Περιστέρι: Συναγερμός για εξαφάνιση ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατόπιν αιτήματος των οικείων της το "Χαμόγελο Του Παιδιού" προέβη σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της 17χρονης Μαγδαληνής.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση μίας 17χρονης από το Περιστέρι. Πρόκειται για την Μαγδαληνή, ελληνικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 13/5/2021, στις 17:30, όταν και εθεάθη τελευταία φορά στο σπίτι της. Κατόπιν αιτήματος των οικείων της το "Χαμόγελο Του Παιδιού" προέβη σήμερα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού.

Η Μαγδαληνή Κ. έχει ύψος 1,57 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Tην ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ανοιχτόχρωμη μπλούζα, μπλε τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με "Το Χαμόγελο του Παιδιού", όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ Κ., 17 ΕΤΩΝ. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το ? 116000 https://t.co/6Hd6F8e7a2

— Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) May 14, 2021

Την Παρασκευή "Το Χαμόγελο του Παιδιού" ενημέρωσε για την εξαφάνιση και μιας 13χρονης από την περιοχή της Κυψέλης. Παράλληλα, αναζητείται μια 16χρονη, η οποία εξαφανίστηκε από τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.