Κόσμος

Κοπεγχάγη: Επεισόδια σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα νεαρών άρχισε να πετά πέτρες εναντίον του κτιρίου της πρεσβείας του Ισραήλ στην Κοπεγχάγη και εναντίον αστυνομικών.

Τρία πρόσωπα συνελήφθησαν χθες Παρασκευή στην πρωτεύουσα της Δανίας μετά τα βίαια επεισόδια στη διάρκεια διαδήλωσης σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους, καθώς ορισμένοι από τους διαδηλωτές πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης και της πρεσβείας του Ισραήλ, ενημέρωσαν η αστυνομία και ΜΜΕ.

Η αστυνομία επρόκειτο να συνεχίσει να είναι παρούσα όλη τη νύχτα στον χώρο όπου έγινε η κινητοποίηση, διαβεβαίωσε ο επιθεωρητής Πάου Κάλτοφτ το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο DR, κάνοντας λόγο περί τριών συλλήψεων. Η διαδήλωση μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Κοπεγχάγη διαλύθηκε εξαιτίας της «διατάραξης» της δημόσιας τάξης, ανέφερε νωρίτερα η αστυνομία της πρωτεύουσας της Δανίας μέσω Twitter, διευκρινίζοντας πως είχε κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις. Σύμφωνα με ΜΜΕ, στην κινητοποίηση πήραν μέρος περίπου 4.000 άνθρωποι.

Ομάδα 50 ως 100 προσώπων άρχισε να πετάει πέτρες εναντίον του κτιρίου της πρεσβείας και εναντίον των αστυνομικών. Το DR μετέδωσε ότι η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και ροπάλων για να διαλύσει τους διαδηλωτές. «Οι πάντες έχουν δικαίωμα να εκφράζονται ειρηνικά στη Δανία», τόνισε μέσω Twitter ο Γιέπε Κόφολ, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, χαρακτηρίζοντας το ότι κάποιοι από τους διαδηλωτές πέταξαν πέτρες εναντίον της ισραηλινής πρεσβείας και αστυνομικών «εντελώς απαράδεκτο». «Το καταδικάζω καθαρά και σθεναρά», επέμεινε.

Η διαδήλωση, με γενικό σύνθημα «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη», οργανώθηκε εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη. Οι συμμετέχοντες αξίωσαν η κυβέρνηση της Δανίας να καταδικάσει τις ενέργειες του Ισραήλ.