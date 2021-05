Κοινωνία

Έξοδος: γεμίζουν κόσμο τα λιμάνια - αυξημένη κίνηση στα διόδια

Αυξημένη η κίνηση στα διόδια της χώρας. Γεμίζουν τα πλοία για τα νησιά. Αυξημένη κίνηση και στους εμπορικούς δρόμους για αγορές χωρίς sms και ραντεβού!

Από νωρίς το πρωί οι ταξιδιώτες επιβιβάζονται σε αυτοκίνητα, πλοία και λεωφορεία και εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ μετά την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις.

Με γεμάτες τις βαλίτσες οι Αθηναίοι, άλλοι για Σαββατοκύριακο, άλλοι στο εξοχικά τους κι άλλοι για δουλειά στα νησιά, φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας και η χαρά τους δεν κρύβεται. Για σήμερα 15 Μαΐου από το λιμάνι του Πειραιά για διάφορα νησιά του Αιγαίου, έχουν προγραμματιστεί οκτώ αναχωρήσεις πλοίων, πέντε από τη Ραφήνα και πέντε από το Λαύριο.

Χθες 14 Μαΐου η κίνηση από το λιμάνι του Πειραιά ήταν αυξημένη, ενώ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ανακοίνωσε την αύξηση της πληρότητας των πλοίων στο 85% στα πλοία που έχουν καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες. Επίσης το 80% στην πληρότητα των επιβατών ισχύει και στα ταχύπλοα, εφόσον βέβαια διαθέτουν ειδικά φίλτρα.

Χθες Παρασκευή ενδεικτικά, από το λιμάνι του Πειραιά το "blue star 2" αναχώρησε με 620 επιβάτες για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο Κω και Ρόδο, το "blue star chios" με 665 επιβάτες για Σύρο, Μύκονο, Ευδηλο, Φούρνοι, Καρλόβασι, Βαθύ, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο, Θεσσαλονίκη, το «Νήσος Σάμος» με 951 επιβάτες για Οινούσσες, Χίο, Μυτιλήνη, και το blue «blue star naxos» με 397 επιβάτες για Πάρο, Νάξο, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσι, Κατάπολα, Οινούσσες, Χίο και Μυτιλήνη.

Επίσης το «blue star delos» με 458 επιβάτες για Πάρο, Νάξο, Ιο Θήρα το επιβατηγό οχηματαγωγό «Διονύσιος Σολωμός» με 200 επιβάτες για Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Μήλο, Κίμωλο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ιο Θήρα, το champion jet με 257 για Σέριφο, Σίφνο και Μήλο, το "Speed Runner" με 250 επιβάτες για Σέριφο Σίφνο Μήλο, το "Διαγόρας" με 166 για Σύρο Τήνο Μύκονο και το AQUA JEWEL με 46 επιβάτες για Κύθηρα, Αντικύθηρα και Κίσσαμο.

Όποιος θέλει να ταξιδέψει προς και από τα ελληνικά νησιά, με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα, είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς, θα πρέπει μαζί με το εισιτήριό του να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 μέρες μετά τη δεύτερη δόση, είτε αρνητικό μοριακό τεστ 72 ωρών (εναλλακτικά rapid test ή self test 24 ωρών), ή διαφορετικά να υπάρχει μία βεβαίωση νόσησης 2 ως 9 μήνες μετά από αυτή.

Η έξοδος οχημάτων από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, των εθνικών οδών Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας, αντίστοιχα, παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη, το τελευταίο 24ωρο (από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 14 Μαϊου έως την ίδια ώρα το σήμερα πρωί), σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Συνολικά, εξήλθαν 65.385 οχήματα. Ειδικότερα, από την Ελευσίνα, πέρασαν 33.998 οχήματα και από τις Αφίδνες 31.387. Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο, εισήλθαν από τα συγκεκριμένα σημεία των δύο εθνικών οδών, συνολικά 39.770 οχήματα. Τα 18.120 από τα διόδια Ελευσίνας και τα 21.650 από των Αφιδνών.

Σημειώνεται, ότι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, πριν από ακριβώς μια εβδομάδα (από τις 06:00 της Παρασκευής 7 Μαίου έως την ίδια ώρα του Σαββάτου 8 Μαϊου), εξήλθαν συνολικά 36.267 οχήματα, τα 17.270 από την Ελευσίνα και τα 18.997 από τις Αφίδνες. Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο 24ωρο, εισήλθαν, από τα ίδια σημεία, 34.662 οχήματα, τα 15.300 από Ελευσίνα και τα 19.362 από Αφίδνες.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας διεξάγεται κανονικά, χωρίς να έχει προκληθεί κάποιο πρόβλημα. Ίδια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου σχηματίζονται ουρές στους κεντρικούς δρόμους από εκδρομείς που αναζητούν ανάσες δροσιάς στις παραλίες της Χαλκιδικής.

