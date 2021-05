Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: τα στοιχεία που εξετάζει η ΕΛΑΣ για τους δράστες

Πληροφορίες και δεδομένα αξιολογούν τα στελέχη της Ασφάλειας στην προσπάθειά τους να ταυτοποιήσουν τους δολοφόνους της 20χρονης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Στο στάδιο της ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών έχουν περάσει πλέον οι ερευνητές του τμήματος Ανθρωποκτονιών, που έχουν αναλάβει να εξιχνιάσουν τη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Ήδη έχουν στη διάθεσή τους τη μαρτυρία του 33χρονου πιλότου, τις περιγραφές των τριών κακοποιών, δεκάδες βίντεο από κάμερες παρακολούθησης και περισσότερες από εκατό πληροφορίες από πολίτες, οι οποίοι τα τελευταία 24ωρα έχουν τηλεφωνήσει ακόμα και επισκεφθεί την ασφάλεια, προκειμένου να βοηθήσουν τις έρευνες.

“Δεν πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες, που έχουμε δεχθεί, σχετίζονται με την υπόθεση. Ευελπιστούμε, όμως, μεταξύ αυτών να υπάρχει και εκείνη, η οποία θα μας ανοίξει έναν δρόμο στις έρευνές μας και θα μας γλιτώσει από μήνες προσπαθειών, που θα χρειαζόμασταν χωρίς το συγκεκριμένο στοιχείο. Είναι ενθαρρυντική η ανταπόκριση της κοινωνίας, ερευνητικά όμως ακόμα δεν έχουμε αυτό που θέλουμε” αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Όλα τα δεδομένα, που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί αξιολογούνται, κατηγοριοποιούνται και συνδυάζονται. Ακόμα πάντως δεν έχουν λάβει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάποιο στοιχείο, που να συνδέει τους τρεις ληστές και δολοφόνους με κάποια παλαιότερη υπόθεση. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν το στίγμα των κινητών τηλεφώνων των δραστών, μέσω ειδικού συστήματος.

Η δολοφονία της 20χρονης και η πεποίθηση των αστυνομικών πως οι δράστες είναι σεσημασμένοι και έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν, έχει φέρει και πάλι στο προσκήνιο συζήτηση για τον ποινικό κώδικα.

Σπαραγμός στην κηδεία της Καρολάιν

“Ράγισαν καρδιές” στην κηδεία της 20χρονης Καρολάιν, που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά από αδίστακτους κακοποιούς. Η αδικοχαμένη κοπέλα κηδεύτηκε στην Αλόννησο, το νησί στο οποίο μεγάλωσε.

Τραγική φιγούρα ο 32χρονος σύζυγός της, που κρατούσε στην αγκαλιά του το μόλις 11 μηνών μωράκι τους, για να τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία. Ο αποχαιρετισμός του στη γυναίκα της ζωής του έφερε δάκρυα στα μάτια όλων:

«Ήμουν τυχερός που σε γνώρισα, πολύ τυχερός που με αγάπησες, ακόμη πιο πολύ τυχερός που είσαι η μητέρα του παιδιού μου. Η Λυδία θα μεγαλώσει χωρίς να θυμάται την υπέροχη μανούλα της, αλλά η Καρολάιν, που ήταν η χαρά της ζωής θα είναι για πάντα κοντά μου μέσα από τη Λυδία...».

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν από την κηδεία, η σορός της 20χρονης Καρολάιν, συνοδευόμενη από την καταρρακωμένη και υποβασταζόμενη μητέρα της, ξεκίνησε το ταξίδι για το νησί της.

Η μητέρα της, ντυμένη στα μαύρα και στην αγκαλιά δικών της ανθρώπων που προσπαθούσαν να της συμπαρασταθούν, ανέβηκε στο καράβι της γραμμής Βόλος-Αλόννησος και απομονώθηκε σε μια καμπίνα.