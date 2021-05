Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: η άρση του lockdown θα αυξήσει τα κρούσματα

“Σε λίγο θα αρχίσουμε να νιώθουμε την πίεση από τα ανοίγματα” είπε ο καθηγητής μιλώντας στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

“Καμπανάκι” για τους κινδύνους που κρύβει το άνοιγμα των δραστηριοτήτων στη χώρα, έξι μήνες μετά το καθολικό lockdown, έκρουσε στον ΑΝΤ1 ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Πρόσθεσε δε ότι αναμένεται αύξηση στα κρούσματα έως το τέλος του μήνα (μέχρι 2.600 ο εβδομαδιαίος μέσος όρος κρουσμάτων), λόγω του ανοίγματος της εστίασης αλλά και της απελευθέρωσης των μετακινήσεων.

Σημείωσε πάντως ότι η κατάσταση αυτή είναι διαχειρίσιμη από το ΕΣΥ, αρκεί να μην ξεπεραστεί το όριο αυτό.

“Πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα. Το στοίχημα είναι μεγάλη ελευθερία αλλά με σύνεση στη διαχείρισή της” πρόσθεσε.