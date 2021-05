Κοινωνία

"Πρωινοί Τύποι" – Καταγγελία γυναίκας: Αυτοϊκανοποίηθηκε μπροστά στο αυτοκίνητό μου

Τη σοκαριστική καταγγελία της μοιράστηκε με την εκπομπή του ΑΝΤ1 η γυναίκα που βρέθηκε σε κατάσταση πανικού.

Μέσω της εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» κατήγγειλε την παρενόχλησή της από άγνωστο άνδρα πριν από λίγες μέρες.

Όπως είπε η κ.Αστερίου, πήγε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό της όταν ένας άνδρας την πλησίασε και αυτοϊκανοποιήθηκε στο παράθυρό της.

«Ξεπάρκαρα χωρίς να ανάψω τα φώτα», περιέγραψε η γυναίκα και πρόσθεσε ότι, ο επιδειξίας ήταν με κράνος, «δεν ξέρω αν με ακολουθούσε», είπε, για το περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες κι ενώ ήταν στην επικαιρότητα το θέμα με τον 22χρονο επιδειξία.

«Έχουμε μάθει να μη τα λέμε, γιατί τα θεωρούμε κάπως φυσιολογικά», είπε αναφερόμενη στη γενιά των άνω των 35 ετών και παραδεχόμενη ότι κάνει την καταγγελία παρασυρόμενη από την νεαρή που αρχικά κατήγγειλε τον 22χρονο.

