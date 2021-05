Κόσμος

Κίνα: Φονικοί ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τα πάντα (εικόνες)

Νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και τεράστιες καταστροφές από τους ανεμοστρόβιλους που πλήττουν την Κίνα.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από δύο διαφορετικούς ανεμοστρόβιλους που έπληξαν την ανατολική και την κεντρική Κίνα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ισχυροί άνεμοι ταχύτητας μεγαλύτερης των 100 χιλιομέτρων την ώρα έπληξαν χθες Παρασκευή την Ουχάν, στην κεντρική Κίνα. Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές της επαρχίας Χουμπέι, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Ουχάν.

Οι ριπές του ανέμου ήταν τόσο ισχυρές που δύο γερανοί υπέστησαν ζημιές, ενώ ένας από αυτούς έπεσε πάνω σε εργοτάξιο, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Αυτοκίνητα καταστράφηκαν από αντικείμενα που έπεσαν πάνω τους, δέντρα ξεριζώθηκαν, υπόστεγα παρασύρθηκαν από τον άνεμο και πυλώνες του ηλεκτρικού έπεσαν, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περισσότερα από 26.000 νοικοκυριά. Περίπου 30 σπίτια καταστράφηκαν, σύμφωνα με τις αρχές της Χουμπέι.

Άλλος ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες το βράδυ την πόλη Σουτσόου, κοντά στη Σανγκάη, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος, ενώ άλλοι 130 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν μαύρο ανεμοστρόβιλο να προκαλεί σοβαρές ζημιές στο πέρασμά του.

Στις αρχές Μαΐου μια ισχυρή καταιγίδα συνοδευόμενη από σφοδρούς ανέμους είχε προκαλέσει τον θάνατο 11 ανθρώπων σε μια άλλη πόλη κοντινά στη Σανγκάη.

