Οικονομία

Χανιά: επιστρέφουν τα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι της Σούδας

Οι Αρχές και το Λιμενικό Ταμείο έχουν ήδη ενημερωθεί από τους πράκτορες των πλοίων για τον προγραμματισμό των δρομολογίων κρουαζιέρας.

Η βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας και το «άνοιγμα» του τουρισμού σηματοδοτούν και την επιστροφή της κρουαζιέρας στα Χανιά.

Το λιμάνι της Σούδας ετοιμάζεται να δεχθεί ξανά τα πλοία κρουαζιέρας καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ οι Αρχές και το Λιμενικό Ταμείο έχουν ήδη ενημερωθεί από τους πράκτορες των πλοίων για τον προγραμματισμό των δρομολογίων κρουαζιέρας με σταθμό το λιμάνι της Σούδας. Με βάση των προγραμματισμό που παρουσιάζει το ΑΠΕ –ΜΠΕ τον Μάιο αναμένεται μια άφιξη, τον Ιούνιο 2 αφίξεις, τον Ιούλιο 14, τον Αύγουστο 14, τον Σεπτέμβριο 18, τον Οκτώβριο 17, τον Νοέμβριο 8 και τον Δεκέμβριο 4. Η λίστα δεν είναι τελική καθώς εκτός από τις τυχόν έκτακτες προσεγγίσεις είναι πιθανόν να υπάρξουν και άλλες αφίξεις.

Με εξαίρεση την περυσινή χρονιά του 2020 όπου οι απαγορεύσεις στις μετακινήσεις δεν επέτρεψαν ουσιαστικά τις κρουαζιέρες στα Χανιά, ο τομέας αυτός είχε εξελιχθεί δυναμικά τα προηγούμενα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 στη Σούδα έγιναν 10 αφίξεις με μόλις 105 επιβάτες, ενώ ο προγραμματισμός πριν την έναρξη της πανδημίας αφορούσε 152 αφίξεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας το 2019 είχαν αφιχθεί στη Σούδα 132 κρουαζιερόπλοια μεταφέροντας 265.956 επιβάτες. Το 2018, 78 κρουαζιερόπλοια με 139.944 επιβάτες. Το 2017, 84 κρουαζιερόπλοια με 128.067 επιβάτες, το 2016, 86 κρουαζιερόπλοια με 147.915 επιβάτες και το 2015 είχαν αφιχθεί στη Σούδα 59 κρουαζιερόπλοια με 96.612. Το 2014 αφίχθηκαν στη Σούδα 38 κρουαζιερόπλοια με 33.304 επιβάτες, το 2013 οι αφίξεις ήταν 47 και οι επιβάτες 126.205, το 2012 με 54 πλοία έφτασαν στη Σούδα 129.007 επιβάτες και το 2011 72 κρουαζιερόπλοια με 158.116 επιβάτες

Η συνδρομή των αφίξεων κρουαζιέρας στα Χανιά αποτελεί σημαντική τόνωση για την τοπική οικονομία δεδομένου ότι οι επιβάτες των πλοίων κατά την παραμονή τους στα Χανιά εκτός από τις αγορές τοπικών προϊόντων, πραγματοποιούν εκδρομές σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για επισκέπτες της μίας ημέρας καθώς τα κρουαζιερόπλοια καταπλέουν τις πρωινές ώρες στη Σούδα και αποπλέουν τις απογευματινές και βραδινές ώρες.