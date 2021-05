Κοινωνία

MyDeskLive: χιλιάδες λιγότερες ώρες μετακίνησης με τα ψηφιακά ραντεβού

Ήδη, από την αρχή της λειτουργίας των εφαρμογών, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 75.000 e-ραντεβού πολιτών κι επιχειρήσεων.

Πάνω από 75.000 ώρες μετακίνησης, που συνεπάγονται ταλαιπωρία κι αναμονή σε ουρές, γλίτωσαν οι πολίτες που επέλεξαν να εξυπηρετηθούν με ψηφιακό ραντεβού σε συναλλαγή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) αυξάνεται συνεχώς η χρήση της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης για τους πολίτες MyDeskLive, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν ψηφιακά ραντεβού με το Δημόσιο.

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα νέο όχημα εξυπηρέτησης του πολίτη που προώθησε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αξιοποιεί το κέντρο Διαλειτουργικότητας. Η είσοδος γίνεται με κωδικούς Taxisnet και για κάθε δημόσια υπηρεσία έχουν γίνει οι απαραίτητες παραμετροποιήσεις, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους και με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η εξ' αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη από το gov.gr μέσω της υπηρεσίας myDeskLive αφορά σε ψηφιακά ραντεβού με υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως η ΑΑΔΕ, τα ΚΕΠ, ο ΟΑΕΔ, πρεσβείες και προξενεία της χώρας μας. Ήδη, από την αρχή της λειτουργίας των εφαρμογών (καλοκαίρι του 2020) έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 75.000 e-ραντεβού πολιτών κι επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες που έχουν υιοθετήσει μέχρι σήμερα την εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, περίπου 51.000 ραντεβού έχουν πραγματοποιηθεί στα ΚΕΠ από τον Αύγουστο του 2020 μέσω της εφαρμογής myKepLive, εκ των οποίων τα 31.100 το Α' τετράμηνο του 2021. Ήδη, 21.870 ραντεβού μέσω υπολογιστή ή έξυπνου κινητού έχουν πραγματοποιηθεί με την ΑΑΔΕ, στην εφαρμογή myAADElive ,εκ των οποίων τα 11.210 μέσα στο 2021. Τέλος, 2.890 ψηφιακά ραντεβού πραγματοποιήθηκαν με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στην πλατφόρμα myOAEDlive, από ανέργους αλλά κι από εταιρείες, εκ των οποίων τα 1590 το Α' τετράμηνο του 2021. Υπολογίζοντας πως αν τα ραντεβού αυτά γίνονταν με φυσικό τρόπο και ο κάθε πολίτης χρειαζόταν συνολικά μία ώρα για να μεταβεί προς και από την δημόσια υπηρεσία, είναι εμφανές πως έχουν εξοικονομηθεί 75.000 ώρες.

Στόχος τους Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου είναι να ενταχθούν στην εφαρμογή κι άλλοι φορείς, με στόχο την διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και την εξοικονόμηση χρόνου. Να σημειωθεί ότι το κυριότερο όφελος είναι η δυνατότητα που δόθηκε σε πολίτες με κινητικά προβλήματα και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών να συνδιαλέγονται με δημόσιες υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν και να μπορούν γρήγορα κι απλά να διεκπεραιώνουν τα αιτήματά τους. Ιδιαίτερη είναι η σημασία αυτής της εφαρμογής απομακρυσμένης επαφής με φορείς του Δημοσίου και στην εποχή της πανδημίας.

