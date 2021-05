Οικονομία

“Πρωινοί Τύποι”- Ο Σταϊκούρας για κατώτατο μισθό, πάγιες δαπάνες και ενοίκια Ιουνίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

«Σε κάθε βασικό, υπάρχει κι ένα δυσμενές σενάριο», σχολίασε ο Υπουργός Οικονομικών μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για το άνοιγμα του Τουρισμού και είπε ότι, οι εκτιμήσεις αφορούν στο να πιάσει ο τουρισμός το 40% του 2019.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας ζήτησε «ρεαλισμό» όσο αφορά στα μέτρα ρυθμίσεων χρεών και διαγραφής τους και απαρίθμησε τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υιοθετηθεί σχετικά. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή, που είναι κούρεμα οφειλής, στο ότι όλες οι οφειλές έχουν ρυθμιστεί αφού μετατέθηκαν για τα 2022 και μετά σε 24 και 48 δόσεις, αλλά και στη «Γέφυρα» με την οποία καλύπτονται οι δόσεις ενήμερων και μη τραπεζικών υποχρεώσεων. «Όλα αυτά είναι δείγματα ότι υλοποιούμε πολιτικές διευκόλυνσης», σημείωσε σχετικά, προσθέτοντας ότι, «έχουμε αποδείξει ότι έχουμε τα αντανακλαστικά να βοηθήσουμε».

Ερωτηθείς αν θα επιστρέψουν στην αγορά τα περισσευούμενα από το «Γέφυρα 2», τόνισε ότι, «μέχρι τώρα δεν έχει επιστρέψει τίποτα στον προϋπολογισμό, αλλά έχουμε αβγατίσει ό,τι έχει περισσέψει».

Όπως είπε, τα διαθέσιμα προς στήριξη ποσά είναι 630.000 ευρώ κι έχει αξιολογηθεί περίπου το 1/5 του ποσού.

«Οι εκτιμήσεις για τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους είναι πολύ πιο θετικές από ό,τι στο παρελθόν», είπε και αναφέρθηκε στις πολιτικές που όπως είπε, είχαν στόχο τη διευθέτηση υποχρεώσεων.

«Όλες οι μειώσεις φόρων που κάναμε (ΕΝΦΙΑ, μείωση φορολόγησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, ασφαλιστικές εισφορές, κτλ), βελτιώνουν το εισόδημα του πολίτη, ώστε να είναι πιο συνεπής. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις . Ένα κομμάτι αυτών των πόρων θα πάει στην κατανάλωση κι ένα στις υποχρεώσεις».

Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, τόνισε ότι «αξιοποιούμε το ταμείο της χώρας με υπευθυνότητα», χωρίς να διαψεύδει το ενδεχόμενο αύξησής του.

Για τα ενοίκια του Ιουνίου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καλυφθούν, σημειώνοντας ότι, είναι κάτι που θα «δει στο τέλος του μήνα» το οικονομικό επιτελείο.

Σημείωσε ότι χθες καταβλήθηκαν οι πληρωμές για 319.000 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7 και τα ενοίκια Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Όσο αφορά στο ενδεχόμενο να λάβουν κάποια ενίσχυση οι υγειονομικοί, παραδέχθηκε ότι, «υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση για σχετική βοήθεια».

Προστασία Πρώτης Κατοικίας

«Το πρόγραμμα ‘Γέφυρα’ αφορά στο να βοηθήσει τους πολίτες να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους», είπε τονίζοντας ότι είναι σε αναστολή οι πλειστηριασμοί όσων πλήττονται από την πανδημία.

«Η Πρώτη κατοικία εξακολουθεί να προστατεύεται πλήρως μέχρι 31 /5», υπογράμμισε αναφέροντας ότι, «όσοι προγραμματίζονται είναι αυτοί που αφορούν μεγάλες περιουσίες» και αποκάλυψε ότι, «από τον Ιούνιο θα υπάρχει ρύθμιση οφειλών συνολικά προς τις οφειλές προς Δημόσιο έως 240 δόσεις».

Σχετικά με το πρωτογενές έλλειμμα εξέφρασε την αισιοδοξία ότι, θα εκμηδενιστεί, τονίζοντας ότι τόσο η βιομηχανική παραγωγή όσο και ο Τουρισμός είναι σε καλύτερα των περσινών επιπέδων, ενώ υπάρχει και η εκροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τέλος, σχετικά με τις πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων και την κάλυψή τους από το Κράτος, είπε ότι, το πρόγραμμα θα τεθεί σε υλοποίηση από τον επόμενο μήνα, ώστε να γίνει αφαίρεση της βοήθειας που χορηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα, αποκαλύπτοντας ότι ναι μεν το πρόγραμμα θα αφορά σε επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό, όμως τονίζοντας ότι πρόκειται για περιορισμένο κονδύλι, «θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε και τις επιχειρήσεις με μικρό αριθμό εργαζομένων».

Ειδήσεις σήμερα:

MyDeskLive: χιλιάδες λιγότερες ώρες μετακίνησης με τα ψηφιακά ραντεβού

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: τα στοιχεία που εξετάζει η ΕΛΑΣ για τους δράστες

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: η άρση του lockdown θα αυξήσει τα κρούσματα