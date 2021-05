Κόσμος

Κορονοϊός – Ινδία: Εφιαλτική παραμένει η κατάσταση

Παρά τη μικρή μείωση στους αριθμούς των νεκρών, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για αισιοδοξία.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 3.890 ασθενείς από covid-19, ενώ επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά 326.098 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά 24ωρα, ο αριθμός των θανάτων που ανακοινώθηκαν έπεσε κάτω από το επίπεδο των 4.000 την ημέρα. Ο επίσημος απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο γιγαντιαίο ασιατικό κράτος έχει φθάσει τους 266.207 νεκρούς επί συνόλου 24,37 εκατομμύρια, ωστόσο πολλοί ειδικοί τονίζουν ότι οι αριθμοί αυτοί είναι πολύ υποτιμημένοι σε σχέση με την πραγματικότητα.

Όμως ο χαμηλότερος αριθμός κρουσμάτων ενδέχεται να οφείλεται και στον μικρό αριθμό διαγνωστικών τεστ που διενεργήθηκαν, τα λιγότερα από τις 9 Μαΐου.

Στο μεταξύ από τη Γενεύη ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους προειδοποίησε ότι ο δεύτερος χρόνος της πανδημίας του κορονοϊού αναμένεται να είναι φονικότερος από τον πρώτο, με την κατάσταση στην Ινδία να προκαλεί μεγάλη ανησυχία.

Οι δηλώσεις του Τέντρος έγιναν στη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης χθες Παρασκευή, αφού ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη γρήγορη εξάπλωση της covid-19 στην ύπαιθρο της χώρας.

Μόνο αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πάνω από 20.000 θανάτους και 1,7 εκατ. κρούσματα.

Οι μολύνσεις μειώνονται σταθερά στα κρατίδια όπου είχε παρατηρηθεί αρχικά άνοδος των κρουσμάτων όταν ξεκίνησε στην Ινδία το δεύτερο κύμα της επιδημίας στα μέσα Φεβρουαρίου -όπως το Μαχαράστρα, το πιο πλούσιο της χώρας, και το κρατίδιο του Νέου Δελχί-, αφού επέβαλαν πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της επιδημίας.

Όμως στο ανατολικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, στο οποίο πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν εκλογές, παρατηρήθηκε χθες η μεγαλύτερη άνοδος του ημερήσιου αριθμού νέων κρουσμάτων.

Στο δυτικό κρατίδιο Γκουτζαράτ, γενέτειρα του Μόντι, ο ημερήσιος αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε κάτω από τις 10.000 για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερις εβδομάδες, όμως οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν κατά της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων μέχρι ο αριθμός των νέων μολύνσεων από covid-19 να μειωθεί στα επίπεδα που ήταν πριν τα μέσα Φεβρουαρίου.

