Lockdown –Γυμναστήρια και παιδότοποι : Ανοίγει η πλατφόρμα για επιδότηση

Τα μέτρα που έρχονται άμεσα να ενισχύσουν την αγορά. Οι επιδοτήσεις και τα ανοίγματα.

Για τα μέτρα ενίσχυσης κλάδων της οικονομίας που έχει λάβει η κυβέρνηση αλλά και για τα μέτρα που σχεδιάζονται, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός είπε ότι στο διάστημα από 28 - 30 Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση των γυμναστηρίων και των παιδότοπων, από 4.000 ευρώ (με έναν εργαζόμενο) έως 17.000 ευρώ (με 9 εργαζόμενους και πάνω).

Παράλληλα, το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου οι δικηγόροι θα λάβουν ειδική χρηματοδοτική ενίσχυση από το υπουργείο Ανάπτυξης για να αγοράσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ώστε να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα e-justice.

Ο υπουργός σημείωσε ότι θα εξετάσει και τη δημιουργία προγράμματος χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την ένδυση, υπόδηση και τις εποχικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, μάλιστα, έχει ξεκινήσει επαφές με τις Βρυξέλλες.

Για τον τουρισμό, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται η έγκριση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος, το ποσό του οποίου θα είναι πολύ μεγάλο.

Όσον αφορά τις σχολές χορού, ο υπουργός είπε ότι θα ανακοινωθεί κάποια ενίσχυση για όσες δεν ανοίξουν, ενώ αναμένεται να ανοίξουν τον Σεπτέμβριο.

Σχετικά με την στήριξη της εστίασης, είπε ότι οι αιτήσεις από επιχειρήσεις έφτασαν τις 4.800 στην πλατφόρμα. «Όποιος έχει κατάστημα εστίασης μπορεί να μπει στην πλατφόρμα ependyseis.gr , να κάνει την αίτηση και να πάρει πίσω έως το 7% του τζίρου του 2019.»

Υπενθύμισε, επίσης, ότι την Τετάρτη ξεκίνησε το πρόγραμμα για τη δανειοδότηση έως 50.000 ευρώ των πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως 200.000 ευρώ τζίρο), από οποιαδήποτε τράπεζα και με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα για δάνεια έως 2 εκατ. ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις (πάνω από 200.000 ευρώ τζίρο), οι οποίες θα θέλουν να επενδύσουν, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος και αποπληρωμή από 5 έως 10 χρόνια. Τα δάνεια έχουν εγγύηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τόνισε ο υπουργός.

Για τους γάμους ανέφερε ότι η πρόταση του υπουργείου ήταν χωρίς όριο 100 ατόμων, όπως και στην εστίαση. Δηλαδή, οι καλεσμένοι να κάθονται στα τραπέζια έως 6 άτομα, τηρώντας τις αποστάσεις.

Τέλος, πολύ σημαντική χαρακτήρισε, επίσης, την απόφαση του ΣτΕ για το Ελληνικό, λέγοντας πως τις επόμενες 4-5 εβδομάδες θα ξεκινήσει η μεταβίβαση των μετοχών και η επίσημη έναρξη των εργασιών.

