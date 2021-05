Κόσμος

Γάζα: Οικογένειες Παλαιστινίων ξεκληρίστηκαν μέσα στα σπίτια τους (εικόνες)

Μία δεκαμελής οικογένεια σήμερα και μία εξαμελής χθες σκοτώθηκαν μέσα στα σπίτια τους, που βρέθηκαν στο στόχαστρο των ισραηλινών επιδρομών.

Δέκα μέλη μιας οικογένειας Παλαιστινίων σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί σε αεροπορικό πλήγμα του ισραηλινού στρατού στο δυτικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή υπηρεσία διάσωσης.

Μεταξύ των θυμάτων είναι οκτώ παιδιά και δύο γυναίκες που σκοτώθηκαν την ώρα που βρίσκονταν σε τριώροφη κατοικία στον καταυλισμό προσφύγων αλ Σάτι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Χθες, στη βόρεια Γάζα εξαμελής οικογένεια (πατέρας, παιδιά και η έγκυος μητέρα) ανασύρθηκαν νεκροί από ένα από τα εννιά σπίτια που καταστράφηκαν από τις επιδρομές των Ισραηλινών.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύκτας ότι εξαπέλυσε τουλάχιστον πέντε πλήγματα εναντίον της Γάζας.

Μεταξύ των στόχων του Ισραήλ, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο στρατός, ήταν ένα από τα στρατηγεία του Ταουφίκ Αμπού Νάιμ, διοικητή των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς, καθώς και "πολλά σημεία εκτόξευσης ρουκετών" στο βόρειο και νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, αλλά και κτίρια "της υπηρεσίας Πληροφοριών του στρατού" της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των παλαιστινιακών αρχών χθες Παρασκευή, 126 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων 31 παιδιά, και 950 έχουν τραυματιστεί από τη Δευτέρα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Περισσότερες από 2.000 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί εναντίον του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και ένας στρατιώτης, και να τραυματιστούν περισσότεροι από 560.

