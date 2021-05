Πολιτική

Στεφανής: Η Άμυνα εδραιώνει το μέλλον της πατρίδας

Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι το εργαλείο μέσω του οποίου δείχνουμε ότι σκεφτόμαστε διαφορετικά, τόνισε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η Άμυνα εδραιώνει το μέλλον της πατρίδας, καθώς παρέχει το πλαίσιο, μέσα στο οποίο ένα κράτος μπορεί να δημιουργήσει με όραμα. Αυτό υπογράμμισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, μιλώντας, σήμερα Σάββατο 15 Μαΐου, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι παλαιότερα «το σύστημα προσέγγισης των Ενόπλων Δυνάμεων είχε να κάνει με αριθμούς». «Εξετάζαμε τους αριθμούς και λύναμε τα προβλήματα. Αργότερα, εξετάζαμε τις δυνατότητες. Την παρούσα περίοδο, έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Δημιουργούμε πολιτικές. Την πολιτική ασφάλειας αλλά και την πολιτική εξωστρέφειας» είπε. «Εξετάζουμε τις ανάγκες μας και προτάσσουμε τη διακλαδικότητα» συνέχισε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι τέσσερα πράγματα: το προσωπικό μας, τα οπλικά μας συστήματα, οι διαδικασίες αλλά και ο τρόπος σκέψης» ανέφερε. Όπως είπε ο κ. Στεφανής, οι Ένοπλες Δυνάμεις επενδύουν με «καινοτομία διαφοροποιώντας τον τρόπο σκέψης του προσωπικού».

Για την κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Στεφανής τόνισε ότι παλαιότερα οι Ένοπλες Δυνάμεις «ήταν ένα κάστρο με ισχυρά τείχη όπου ήταν αδύνατο κάποιος να δει έξω από αυτά και η κοινωνία δεν μπορούσε να δει μέσα σε αυτά». Αυτό, όπως είπε, αλλάζει καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις προχωρούν με εξωστρέφεια. Ανέφερε ότι στρατιωτικοί γιατροί συνδράμουν στα δημόσια νοσοκομεία, προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων κάνουν τεστ στις πύλες εισόδου της χώρας ενώ τρέχουν προγράμματα για την ψυχική υγεία και το κάπνισμα με σαφές αποτύπωμα στο κοινωνικό σύνολο. «Έχουμε τέσσερις πυλώνες που αλληλεπιδρούμε: την ασφάλεια, την παιδεία, τον ιστορικό τουρισμό αλλά και την αποτροπή και εξασφάλιση της εδαφικής ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της πατρίδας μας» είπε.

Για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι υπάρχει μια «ολιστική φιλοσοφία» ξεκαθαρίζοντας ότι τα προγράμματα εκσυγχρονισμού στηρίζονται σε δύο βασικούς άξονες. «Ο ένας είναι η διαφοροποίηση στελέχωσης σε επίπεδο παραγωγικών σχολών και οπλιτών, η εξισορρόπηση της θητείας και οι προσλήψεις πολιτικού προσωπικού» είπε. «Ο δεύτερος είναι το σύνολο των οπλικών μας συστημάτων. Έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο στοχοποίησης και αναγκών. Ο ένας κλάδος συμπληρώνει τον άλλο στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας. Σε αυτή τη βάση προχωρά η ανανέωση και η αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων που κατέχουμε» πρόσθεσε.

Για το υψηλό ποσοστό αποδοχής των Ενόπλων Δυνάμεων στην ελληνική κοινωνία, ο Αλκιβιάδης Στεφανής επεσήμανε ότι αυτό συμβαίνει διότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι αποτελεσματικές. «Διαθέτουμε προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης του προσωπικού», είπε, και πρόσθεσε: «Καθημερινά, προκαλούμε τα στελέχη μας να σκεφτούν διαφορετικά. Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι το εργαλείο μέσω του οποίου δείχνουμε ότι σκεφτόμαστε διαφορετικά». «Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι υπερήφανα που υπηρετούν την ελληνική κοινωνία. Βάζουν το εγώ κάτω από το εμείς» κατέληξε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

