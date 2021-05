Τεχνολογία - Επιστήμη

e-ΕΦΚΑ: οι 11 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα εξυπηρετούνται από τις νέες υπηρεσίες. Δείτε αναλυτικά.

Συνολικά 11 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα παρέχονται πλέον από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών και ειδικότερα των μισθωτών, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του συναλλασσόμενου κοινού.

Όπως αναφέρει ο φορέας, «οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς μισθωτούς εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική του e-ΕΦΚΑ, η οποία ξεκίνησε να υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2020 και έχει ως στόχο το συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό του φορέα. Από τότε, έχουν υλοποιηθεί και τεθεί σε λειτουργία 12 ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απευθύνονται στο σύνολο των ασφαλισμένων (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, κλπ), στους συνταξιούχους, αλλά και στους λογιστές, ενώ ήδη καταγράφηκαν αριθμοί-ρεκόρ στη χρήση τους, καθώς μόνο στο τελευταίο δίμηνο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Με άλλα λόγια, μόλις κατά το τελευταίο δίμηνο αποφεύχθηκαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια επισκέψεις πολιτών από και προς τα φυσικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ για υπηρεσίες, όπως π.χ. έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, βεβαίωση προϋπηρεσίας, επίδομα ασθενείας, βεβαίωση απογραφής, κ.ά.

Ειδικά, για τους μισθωτούς, o e-ΕΦΚΑ παρέχει μία σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επιτρέποντάς τους να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά από το σπίτι ή το γραφείο τους, με ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι 11 αυτές ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι προσβάσιμες τόσο μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου Gov.gr όσο και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες είναι οι εξής:

1) Ασφαλιστική ικανότητα. Κάθε μισθωτός, μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μπορεί να ελέγξει άμεσα το δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (πάροχοι υγείας, φαρμακεία, συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ, κτλ).

2) Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους και απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ. Η Υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα της διαδικτυακής απογραφής έμμεσου μέλους, σύνδεσής του με τον άμεσα ασφαλισμένο και αυτόματης ενημέρωσης του μητρώου ασφαλισμένων. Ως άμεσο αποτέλεσμα η χορηγηθείσα στο άμεσο μέλος ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται και στο έμμεσο μέλος.

3) Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης. Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, υποστηρίζεται η δυνατότητα άντλησης των ατομικών στοιχείων ασφάλισης απευθείας από τους ίδιους ασφαλισμένους, έτσι ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στα ατομικά τους στοιχεία ασφάλισης από τη μισθωτή τους εργασία (ασφάλιση τ. ΙΚΑ). Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία αυτά συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία του κάθε ασφαλισμένου, μέσω της οποίας θεμελιώνονται τα δικαιώματα για τη χορήγηση παροχών.

4) Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας. Πρόκειται για μία σημαντική υπηρεσία, καθώς πλέον μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ο θεράπων ιατρός βεβαιώνει την ανικανότητα, λόγω ασθένειας του ασφαλισμένου, προς εργασία. Ο ασφαλισμένος χωρίς καμία ταλαιπωρία ή αναμονή με χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISNET και εντός προθεσμίας οκτώ μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας, υποβάλλει τη σχετική αίτηση του ηλεκτρονικά χωρίς ταλαιπωρία και άσκοπες μετακινήσεις. Το δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος 2021 υποβλήθηκαν 9.160 ηλεκτρονικές αιτήσεις.

5) Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας. Η ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία έθεσε τέλος στην ταλαιπωρία των συγγενών των θανόντων και σε μία από τις βασικές παθογένειες του συστήματος παροχών και ασφάλισης στη χώρα που αφορούσε την έγκαιρη πληρωμή των εξόδων κηδείας. Πλέον, σε περίπτωση θανάτου μισθωτού ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του φορέα, ο επιμεληθείς για την τελετή (κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης) υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας επιτρέπει την πληρωμή εντός 15 ημερών των εξόδων κηδείας, διαδικασία που απαιτούσε μήνες ή και χρόνια, για να ολοκληρωθεί, μέχρι πρότινος. Στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία πρόκειται να ενταχθούν σύντομα και οι υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων, πλην των μισθωτών, που είναι ήδη ενταγμένοι.

6) Βεβαίωση προϋπηρεσίας. Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι μπορούν πλέον άμεσα να λάβουν ηλεκτρονική βεβαίωση προϋπηρεσίας, για να την χρησιμοποιήσουν σε υπηρεσίες του Δημοσίου χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν σε κάποια από τις οργανικές μονάδες του φορέα. Το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2021 εκδόθηκαν πάνω από 272.000 βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

7) Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας (ΕΚΑΑ). Η υπηρεσία αυτή παρέχει πλέον ηλεκτρονικά τη δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία και επείγοντα περιστατικά κατά την προσωρινή διαμονή του ασφαλισμένου σε μία από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. Η άμεση χορήγηση "απεγκλωβίζει" ασφαλισμένους που χρειάζεται να μεταβούν μη προγραμματισμένα σε κάποια από τις ανωτέρω χώρες της Ε.Ε. Κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2021, υποβλήθηκαν 27.000 αιτήσεις.

8) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. H υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και στους μισθωτούς ασφαλισμένους, την αυτόματη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατικές διαδικασίες και αναμονή. Πάνω από 560.000 φυσικά (μισθωτοί και μη μισθωτοί) και νομικά πρόσωπα αξιοποίησαν την εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία το δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος 2021.

9) Βεβαίωση απογραφής. Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ (μισθωτοί, μη μισθωτοί, έμμεσα ασφαλισμένοι) και μπορούν να λάβουν άμεσα την εν λόγω βεβαίωση, αποφεύγοντας την προσέλευση και το συνωστισμό στις οργανικές του μονάδες.

10) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕ.Π.Α.. Με ηλεκτρονικό τρόπο εξυπηρετείται η πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για εξέταση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία "Διαχείριση αιτήματος ΚΕ.Π.Α." προσφέρει δυνατότητες, όπως το να υποβάλουν αίτημα αξιολόγησης για πιστοποίηση αναπηρίας, να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματός τους, να ενημερώνονται για την ημερομηνία εξέτασής τους από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, καθώς και για το αποτέλεσμα γνωστοποίησης αναπηρίας, να υποβάλουν ενστάσεις, κ.ά. Το ζήτημα των ΚΕΠΑ έχει τεθεί ψηλά στις προτεραιότητες τόσο του e-ΕΦΚΑ, όσο και του υπουργείου Εργασίας και στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξουν παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και μείωσης της γραφειοκρατίας.

11) Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης/κλείσιμο ραντεβού. Για όσες συναλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, παρέχεται η δυνατότητα του προγραμματισμού ραντεβού στα φυσικά υποκαταστήματα του φορέα. Το κλείσιμο του ραντεβού γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, προσφέροντας στους ασφαλισμένους καλύτερη εξυπηρέτηση, καθώς αποφεύγουν πολύωρες αναμονές και συνωστισμό στις μονάδες του e-ΕΦΚΑ. Οι συναλλασσόμενοι με απλά βήματα επιλέγουν το υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και κλείνουν αυτόματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού. Τα ηλεκτρονικά ραντεβού ξεπέρασαν τις 450.000 από τον Σεπτέμβριο του 2020, απαλλάσσοντας τους πολίτες από άσκοπη αναμονή, μετακινήσεις καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Τέλος, στις παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να προστεθούν τόσο η ηλεκτρονική υπηρεσία για τη συμμετοχή στις κατασκηνώσεις του e-ΕΦΚΑ των παιδιών των ασφαλισμένων, όσο και η ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία που δημιουργήθηκε για τις επιστροφές των αναδρομικών προς τους κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων» σημειώνει ο e-ΕΦΚΑ.

