Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 - Ενοίκια: Πιστώθηκαν τα ποσά στους δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δικαιούχοι των ευεργετικών διατάξεων λόγω του lockdown έλαβαν τα ποσά που τους αναλογούν. Αναλυτικά οι πληρωμές.

Πιστώθηκαν χθες 189,2 εκατ. ευρώ σε 15.319 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7, σε 12.498 ιδιοκτήτες ακινήτων για τα μισθώματα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 και σε 10.176 ιδιοκτήτες για τα μειωμένα μισθώματα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών:

Πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

15.319 δικαιούχων του 7ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 156,6 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έλαβαν τη χρηματοδοτική ενίσχυση ανέρχεται σε 297.621, στους οποίους καταβλήθηκαν 945,7 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, η συνολική στήριξη των επιχειρήσεων, μέσω των 7 κύκλων του επιτυχημένου εργαλείου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έφθασε, μέσα σε ένα έτος, τα 8,3 δισ. ευρώ.

12.498 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει το 50% της μείωσης του μισθώματος για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

10.176 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 30,3 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για το Α΄ τρίμηνο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, τα 7,9 εκατ. ευρώ αφορούν 9.576 φυσικά πρόσωπα και τα 22,4 εκατ. ευρώ αφορούν 600 νομικά πρόσωπα.

Έτσι, για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 – Μαρτίου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 427 εκατ. ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναγιωτόπουλος για Τουρκία: Ό,τι απειλείται, δεν αποστρατιωτικοποιείται

“Friends: The Reunion”: Η δημοφιλής παρέα επιστρέφει με νέο επεισόδιο (βίντεο)

Γάζα: Οικογένειες Παλαιστινίων ξεκληρίστηκαν μέσα στα σπίτια τους (εικόνες)