Παράξενα

Κορονοϊός: Επιχειρηματίας δίνει μπόνους σε υπαλλήλους του για να κάνουν το εμβόλιο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο επιχειρηματίας, θέλει να συμβάλλει στην προσπάθεια της κυβέρνησης, στο πλαίσιο του προγράμματος "Ελευθερία".

Κίνητρο στους υπαλλήλους του, για να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοΐού, δίνει ένας επιχειρηματίας από την Ημαθία.

Πρόκειται για ιδιοκτήτη επιχειρήσεων σε Βέροια και Αλεξάνδρεια, ο οποίος αποφάσισε να δώσει 300 ευρώ μπόνους στους εργαζόμενους όταν εκείνοι επιδείξουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους!

“Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην προσπάθεια της κυβέρνησης που είναι και εθνική, μέσα στα πλαίσια των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά και της κοινωνικής ευθύνης για το πρόγραμμα «Ελευθερία» από τον covid 19” αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη στην Κρήτη: αποσπούσαν τηλεφωνικά χρήματα από επιχειρηματίες

Πάτρα: Σύλληψη και “καμπάνες” για ανοιχτό μπαρ με μουσική

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 - Ενοίκια: Πιστώθηκαν τα ποσά στους δικαιούχους