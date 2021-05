Αθλητικά

Τσιτσιπάς: τον απέκλεισε ο Τζόκοβιτς μετά από ματς θρίλερ

Ο αγώνας άρχισε εχθές, αλλά διεκόπη λόγω της καταρρακτώδους βροχής που έπεφτε στην ιταλική πρωτεύουσα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να διατηρήσει το πλεονέκτημα που είχε εξασφαλίσει από εχθές (14/5) στον προημιτελικό του διεθνούς τουρνουά, που φιλοξενείται στην Ρώμη. Ο Ελληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε (4-6, 7-5, 7-5) από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και αποκλείσθηκε από τον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Ο αγώνας άρχισε εχθές, αλλά διεκόπη λόγω της καταρρακτώδους βροχής που έπεφτε στην ιταλική πρωτεύουσα. Στο σημείο της διακοπής, ο «Tsitsifast» είχε πάρει το πρώτο σετ με 6-4 και προηγείτο στο δεύτερο με 2-1 γκέιμ.

Στο σημερινό «δεύτερο πιάτο» της αναμέτρησης, ο Τσιτσιπάς σέρβιρε πρώτος και πήρε σχετικά άνετα το γκέιμ, όπως έκανε αμέσως μετά και ο Σέρβος επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη. Στην συνέχεια, οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους (4-3), αλλά ο «Νόλε» επιχείρησε και κατάφερε, να πάρει πίσω το... χθεσινό μπρέικ και να ισοφαρίσει σε 4-4. Ο Σέρβος έπαιξε πολύ επιθετικά στο όγδοο γκέιμ και προηγήθηκε με 40-0, όμως ο Ελληνας άσος κατάφερε να «σβήσει» αρχικά τρία και στην συνέχεια άλλα δύο μπρέικ πόϊντς, ενώ στην εξέλιξη έχασε και δύο δικά του.

Ο 23χρονος Ελληνας πρωταθλητής, δεν πτοήθηκε καθόλου από το χαμένο σερβίς και προσπάθησε να απαντήσει με το... ίδιο νόμισμα στον 34χρονο Τζόκοβιτς, ο οποίος όμως «παίζοντας το τελευταίο του χαρτί» και μετά από «σκληρή μάχη», κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του και να προηγηθεί για πρώτη φορά στο σετ (5-4).

Ο Τσιτσιπάς πήρε το σερβίς για να παρεμείνει στο σετ και τα κατάφερε, αφού ισοφάρισε σε 5-5, μεταφέροντας το ψυχολογικό βάρος στην... απέναντι πλευρά του κορτ. Με «κρύο αίμα» και γνωρίζοντας ότι δεν έχει περιθώρια για απώλειες, ο Τζόκοβιτς, όχι μόνο κράτησε ξανά το σερβίς του, αλλά με νέο μπρέικ, πήρε το σετ με 7-5 και ισοφάρισε σε 1-1 τα σετ.

Στην αρχή του τρίτου και καθοριστικού σετ, οι δύο τενίστες πήραν από ένα γκέιμ, όμως μετά από ένα εκπληκτικό ράλι, ο Τσιτσιπάς έσπασε το σερβίς του «Νόλε» και προηγήθηκε με 2-1... υποχρεώνοντας τον εκνευρισμένο Σέρβο να πετάξει την ρακέτα του!

Το τέταρτο γκέιμ είχε διάρκεια εννέα (!) λεπτά και μετά από συγκλονιστική «μάχη» ο Τσιτσιπάς διατήρησε το σερβίς του και προηγήθηκε με 3-1. Η συνέχεια ήταν ανάλογη, με το γκέιμ να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών για περίπου 11 (!) λεπτά και τον Τζόκοβιτς, να μειώνει σε 3-2, μετά από έξι ισοπαλίες! Και σαν να μην έφθανε αυτό, ο Σέρβος πήρε πίσω το μπρέικ και ισοφάρισε σε 3-3, ενώ διατηρώντας το σερβίς του προηγήθηκε με 4-3. Ο Τσιτσιπάς, κατάφερε να κρατήσει το ματς «στα ίσα» ισοφαρίζοντας σε 4-4 και έφθασε «μία ανάσα» από την νίκη, με νέο μπρέικ (σ.σ. το πέμπτο στο ματς), προηγούμενος με 5-4.

Στο δέκατο γκέιμ, ο «Tsitsifast» σέρβιρε για να πάρει την νίκη, όμως ο «εφτάψυχος» Σέρβος έκανε νέο μπρέικ (σ.σ. το πέμπτο στον αγώνα) και ισοφάρισε σε 5-5, για να προηγηθεί με 6-5 διατηρώντας το σερβίς του, μετά από ένα γκέιμ στο οποίο το πλεονέκτημα «άλλαξε χέρια» αρκετές φορές.

Πλέον, ο Τσιτσιπάς δεν είχε την «πολυτέλεια» για απώλεια του γκέιμ στο σερβίς του, καθώς αυτό θα σήμαινε και ήττα. Οπως και συνέβη τελικά, με τον Τζόκοβιτς να κατακτά -με νέο μπρέικ- μία από τις δυσκολότερες νίκες της καριέρας του σε χωμάτινη επιφάνεια.

Παρά την ήττα, ο Ελληνας τενίστας, επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη ψυχραιμία και χρησιμοποιώντας το μυαλό του με εντυπωσιακό τρόπο απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών, απέδειξε πως δικαίως θεωρείται το νέο «μεγάλο όνομα» του παγκοσμίου τένις.