Κορονοϊός: Πάνω από 3 εκατομμύρια οι νεκροί παγκοσμίως

Τρομάζουν οι αριθμοί της πανδημίας. Οι χώρες που κρατούν τα σκήπτρα τώρα και από την αρχή της εμφάνισης του κορονοϊού.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3.359.726 ανθρώπους παγκοσμίως από τότε που το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κίνα έκανε γνωστή την εμφάνιση της ασθένειας, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές, στις 13.00 ώρα Ελλάδας.

Περισσότερα από 161.795.290 κρούσματα έχουν επισήμως διαγνωστεί από την αρχή της πανδημίας.

Τη χθεσινή ημέρα, 12.950 νέοι θάνατοι και 728.160 νέα κρούσματα καταγράφηκαν παγκοσμίως. Οι χώρες που ανακοίνωσαν τους περισσότερους νέους θανάτους, στους πιο πρόσφατους απολογισμούς τους, είναι η Ινδία με 3.890 νεκρούς, η Βραζιλία (2.211) και οι ΗΠΑ (758).

Οι ΗΠΑ παραμένουν η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων, με 585.232 θανάτους για 32.895.292 καταγεγραμμένα κρούσματα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 432.628 νεκρούς και 15.519.525 μολύνσεις, η Ινδία με 266.207 θανάτους (24.372.907 κρούσματα), το Μεξικό με 220.159 νεκρούς (2.377.995 μολύνσεις) και η Βρετανία με 127.668 νεκρούς (4.446.824 κρούσματα).

Η Ευρώπη μετρά, σήμερα στις 13.00 ώρα Ελλάδας, 1.106.294 θανάτους και 52.103.195 κρούσματα, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 975.296 νεκρούς (30.630.875 μολύνσεις), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 610.092 θανάτους (34.211.534 μολύνσεις), η Ασία 403.842 νεκρούς (31.905.113 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 137.291 θανάτους (8.220.606 κρούσματα), η Αφρική 125.835 νεκρούς (4.677.822 κρούσματα) και η Ωκεανία 1.076 νεκρούς (46.151 μολύνσεις).

