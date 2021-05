Πολιτική

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ για Τουρκία: Οι προκλήσεις δεν είναι θεωρητικές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις παρέχουν το αγαθό της ασφάλειας, τόνισε ο Κωνσταντίνος Φλώρος στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας διαρκώς ανοιχτά και το νου μας σε εγρήγορση για να παρέχουμε ως Ένοπλες Δυνάμεις το αγαθό της ασφάλειας στον ελληνικό λαό με σκοπό την ευημερία της κοινωνίας μας.

Αυτό τόνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, μιλώντας, σήμερα, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συζήτηση με θέμα: «Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο». Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης, ο πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός ε.α. Μιχάλης Κωσταράκος καθώς και ο εκπρόσωπος της Lockheed Martin Ντένης Πλέσσας.

«Η Ελλάδα», είπε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, «ιστορικά επηρεάζει και επηρεάζεται από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου». Χαρακτήρισε, δε, «μεγάλες και έντονες τις αλληλεπιδράσεις» ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν «περιφερειακές αιτίες αστάθειας αλλά και ο αναθεωρητικός ρόλος της Τουρκίας». Για το λόγο αυτό, «είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις».

«Οι προκλήσεις», πρόσθεσε, «δεν είναι θεωρητικές. Πέρυσι, η Ελλάδα αντιμετώπισε μια μεγάλη πρόκληση στον Έβρο. Η Τουρκία εργαλειοποιώντας τους μετανάστες προσπάθησε να επιβάλει τη βούλησή της στο κράτος μας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μαζί με τα σώματα ασφαλείας ανταποκρίθηκαν και σταμάτησαν αυτή την απόπειρα. Και στη συνέχεια, είχαμε τις προκλήσεις στον αέρα και την προσπάθεια αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στη θάλασσα».

«Κάθε σοβαρή χώρα οφείλει να είναι αυτοδύναμη και αυτάρκης σε ότι αφορά τη δυνατότητα της επιβίωσης. Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι απόλυτα ικανές να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις και να διασφαλίσουν το αγαθό της ασφάλειας και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας» συμπλήρωσε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

«Η αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων δουλεύει» είπε ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ενώ τόνισε ότι «ποτέ δεν βλάπτουν οι συνεργασίες και οι συμμαχίες με άλλα κράτη. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα πλέγμα σχέσεων με σημαντικά κράτη της περιοχής όπως η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία αλλά και προσφάτως η Σαουδική Αραβία».

Υπογράμμισε, στην ίδια κατεύθυνση, ότι οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται «σε πολύ καλό επίπεδο» ενώ συμπλήρωσε ότι «με την αναθεώρηση της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας που επικαιροποιείται αυτό το χρονικό διάστημα αναμένεται να φτάσουν σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο». «Και οι σχέσεις με τη Γαλλία ήταν και είναι πολύ δυνατές» ανέφερε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Στη στάση της Τουρκίας αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης υπογραμμίζοντας ότι «δεν αλλάζει πολιτική, αλλάζει τακτική. Αυτή την περίοδο προσπαθεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι συνεργάζεται προκειμένου να εξομαλύνει τις σχέσεις της».

Απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, ο Ευ. Αποστολάκης χαρακτήρισε «κλειδί το ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων» στο να μπορεί η Ελλάδα να υποστηρίξει τις θέσεις της και να προστατέψει την εδαφική της κυριαρχία.

«Η Τουρκία βρίσκεται σε μια αναθεωρητική τροχιά, στολισμένη με μεγαλοϊδεατικό εθνικισμό» τόνισε ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός ε.α. Μιχάλης Κωσταράκος και πρόσθεσε ότι έχει εργαλειοποιήσει «τη μετανάστευση, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τον ισλαμισμό». Απέναντι στην Ελλάδα, είπε, «εμφάνισε ένα καινούργιο αφήγημα με πεμπτουσία αυτής της μαξιμαλιστικής πολιτικής τη Γαλάζια Πατρίδα», που αφορά στην «επιστροφή των Τούρκων στους χώρους που θεωρούσαν ότι τους ανήκουν λόγω του οθωμανικού παρελθόντος».

Επεσήμανε ότι στόχος της Τουρκίας είναι «ο έλεγχος των θαλασσίων διόδων στην Ανατολική Μεσόγειο», η διανομή του ενεργειακού πλούτου «με δικούς της όρους, όχι διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις» αλλά και ενέργειες για «τη δυναμική άρση του ελληνικού στρατηγικού θαλάσσιου και εναέριου ασφυκτικού εναγκαλισμού, τον οποίο αισθάνονται στο Αιγαίο».

«Η ασφάλεια και η σταθερότητα επιτυγχάνονται μόνο μέσα από την αποτροπή» συμπλήρωσε ο Μ. Κωσταράκος. «Και αυτή πρέπει να στηρίζεται σε τέσσερις παράγοντες: την εθνική ομοψυχία, την ενεργή παρουσία της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς, τις συμμαχίες και τις διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες των οποίων τα συμφέροντα συμβαδίζουν με τα δικά μας αλλά και στις ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις».

Ειδήσεις σήμερα

Σακελλαροπούλου από Έβρο: Δεν δεχόμαστε απαράδεκτες διεκδικήσεις και απειλές

Κορονοϊός - Επίδομα σε εργαζόμενους του ΕΚΑΒ: Το σχέδιο επιβράβευσής τους

Χαρδαλιάς: Αυτοψία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία