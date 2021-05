Κόσμος

Γάζα: Βομβαρδίστηκε το κτήριο του Associated Press και του Al Jazeera (εικόνες)

Ισραηλινός πύραυλος έπληξε το κτήριο όπου στεγάζονταν τα γραφεία των διεθνών ΜΜΕ.

Κτίριο 12 ορόφων στη Γάζα, όπου στεγάζονται τα γραφεία του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, με έδρα τις ΗΠΑ και του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, με έδρα το Κατάρ, κατέρρευσε σήμερα, αφότου επλήγη από ισραηλινούς πυραύλους, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου είχε ειδοποιηθεί από πριν σχετικά με έναν επικείμενο ισραηλινό βομβαρδισμό, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Ρόιτερς και το κτίριο είχε εκκενωθεί.

Στο κτίριο στεγάζονταν επίσης διαμερίσματα και άλλα γραφεία.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν το περιστατικό.

