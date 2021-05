Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε 50χρονος τραυματιοφορέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τραυματιοφορέας είχε εμβολιασθεί μόλις μία εβδομάδα πριν νοσήσει.

Πέθανε, το απόγευμα του Σαββάτου, 50χρονος τραυματιοφορέας στο ΓΝ Χαλκίδας στη ΜΕΘ Covid.

Είχε εμβολιασθεί μόλις μία εβδομάδα πριν νοσήσει. Ήταν, αρχικά, αρνητής του εμβολιασμού, θα μπορούσε να έχει εμβολιαστεί από τον Ιανουάριο

Ο τραυματιοφορέςα εμβολιάστηκε στις 6/4. Στις 13/4 υποβλήθκε σε μοριακό έλεγχο και διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό. Δύο μέρες αργότερα εισήχθη στο νοσοκομείο και στις 28/4 διακομίσθηκε στη ΜΕΘ Covid, όπου σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή...

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πάνω από 3 εκατομμύρια οι νεκροί παγκοσμίως

Γιάννης Λαγός: Με χειροπέδες στο Εφετείο και από εκεί στη φυλακή (εικόνες)

Γάζα: Βομβαρδίστηκε το κτήριο του Associated Press και του Al Jazeera (εικόνες)