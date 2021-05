Πολιτική

Μετρό Θεσσαλονίκης - Τσίπρας: Απόσπαση των αρχαίων ισοδυναμεί με τον βομβαρδισμό του Παρθενώνα το 1687

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση να ακούσει τους κορυφαίους επιστήμονες για τα αρχαία του σταθμού Βενιζέλου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Να ακούσει τους κορυφαίους επιστήμονες που με κοινή δήλωση τους αναφέρουν ότι η απόσπαση των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης «θα ήταν καταστροφή ισοδύναμη με τον βομβαρδισμό του Παρθενώνα από τον Μοροζίνι το 1687», καλεί την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας.

Αναλυτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook ότι «κορυφαίοι επιστήμονες, Έλληνες της διασποράς, ακαδημαϊκοί και μελετητές του αρχαίου και βυζαντινού πολιτισμού με αδιαμφισβήτητο διεθνές κύρος, με κοινή τους δήλωση εκφράζουν την απογοήτευσή τους και δηλώνουν ότι η απόσπαση των μοναδικής σπουδαιότητας αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης θα ήταν καταστροφή ισοδύναμη με τον βομβαρδισμό του Παρθενώνα από τον Μοροζίνι το 1687».

Σημειώνει ότι «καλούν την κυβέρνηση να υλοποιήσει την τεχνολογικά προηγμένη λύση που υπάρχει και είναι ρεαλιστική: Και η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ΜΕΤΡΟ και τα αρχαία να παραμείνουν ακέραια, αυθεντικά, αμετακίνητα στη θέση τους, προσφέροντας στην πόλη τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες».

Ο κ. Τσίπρας ρωτά «τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Μενδώνη, την ιστορικών διαστάσεων ευθύνη που έχουν απέναντι στη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα, και την παγκόσμια πολιτιστική μας κληρονομιά;». Κατόπιν αυτών καλεί και ο ίδιος «την κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο». «Ακούστε τους!», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Λαγός: Με χειροπέδες στο Εφετείο και από εκεί στη φυλακή (εικόνες)

Κορονοϊός: Πέθανε 50χρονος τραυματιοφορέας

Γάζα: Βομβαρδίστηκε το κτήριο του Associated Press και του Al Jazeera (εικόνες)