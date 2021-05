Πολιτική

Γιάννης Λαγός: Στις φυλακές Δομοκού με συνοπτικές διαδικασίες (εικόνες)

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η μεταγωγή του στο Εφετείο και από εκεί στη φυλακή.

Τον δρόμο για τις φυλακές Δομοκού πήρε ο Γιάννης Λαγός μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Εφετείο Αθηνών .

Ο Εισαγγελέας ενημέρωσε τον καταδικασθέντα ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα το σωφρονιστικό κατάστημα στο οποίο θα κρατηθεί, καθώς την απόφαση αυτή λαμβάνει η Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Κατά την έξοδό του, δυο-τρία άτομα του φώναζαν «Γιαννάρα γερά», ενώ δύο άτομα από το απέναντι πεζοδρόμιο φώναζαν «ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί».

Ο Γιάννης Λαγός θα εκτίσει την ποινή των 13 ετών και 8 μηνών που του επιβλήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2020 από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που δίκασε την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Το μέχρι πριν λίγα χρόνια ισχυρό στέλεχος της Χρυσής Αυγής που είχε υπό την εποπτεία του την περιφέρεια Πειραιά και φρόντιζε για την ασφάλεια του νυν κρατούμενου αρχηγού της οργάνωσης , μεταφέρθηκε από κλιμάκιο αστυνομικών στην Αθήνα από την βελγική πρωτεύουσα όπου και συνελήφθη στα τέλη Απριλίου.

Ο επί σειρά ετών βουλευτής της Χρυσής Αυγής (2012-2019) ξεκίνησε την διαδρομή του στην Χρυσή Αυγή ως μέλος της φρουράς του Νίκου Μιχαλολιάκου, ο οποίος όχι μόνο τον έθεσε υποψήφιο βουλευτή αλλά και τον τοποθέτησε και σε κομβικής σημασίας θέσεις εντός του κόμματος, όπως το Πολιτικό Συμβούλιο αλλά και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Τον Ιούνιο του 2019 ο Γιάννης Λαγός εξελέγη ευρωβουλευτής με την Χρυσή Αυγή, ωστόσο ένα μήνα ανεξαρτητοποιήθηκε από το κόμμα το οποίο έμεινε εκτός Βουλής στις εκλογές του Ιουλίου.

Ο Γιάννης Λαγός ήταν ο αρχηγός στις περιοχές που έγινε η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η επίθεση στους Αιγύπτιους Αλιεργάτες αλλά και η επίθεση σε βάρος ων μελών του ΠΑΜΕ. Το Πέραμα, η Νίκαια , το Κερατσίνι και οι γύρω περιοχές είναι ο τόπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε το 1972 ο μετέπειτα βουλευτής Β΄ Πειραιά . Οι Τοπικές Νίκαιας και Περάματος σε αυτόν "έδιναν λόγο" ενώ ειδικά η οργάνωση της Νίκαιας ήταν εκείνη που δεχόταν επαίνους από τους κορυφαίους της Χρυσής Αυγής για την δράση της.

Τα δεκάδες στοιχεία, μηνύματα, βίντεο και άλλα που εξετάστηκαν στην δίκη φαίνεται πως δεν άφησαν καμία αμφιβολία στο δικαστήριο ότι ο Λαγός είχε σημαντική εμπλοκή στις τρεις ενέργειες που έκαναν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης . Το δικαστήριο με την απόφαση του έκρινε ουσιαστικά πως κανένα κατώτερο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό αν δεν είχε εξασφαλίσει την συναίνεση των ιεραρχικά ανώτερων του. 'Αλλωστε ο πυρηνάρχης της Νίκαιας αλλά και άλλοι μάρτυρες είπαν σαφώς στο δικαστήριο πως το "εντολή Λαγού" ήταν το απαραίτητο στοιχείο για όποια ενέργεια έπρεπε να κάνουν τα μέλη.

Ο νυν ανεξάρτητος ευρωβουλευτής , συνελήφθη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στις 28 Σεπτεμβρίου 2013 μετά από ένταλμα που εκδόθηκε για τον αρχηγό και άλλα επιτελικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Τέσσερις ημέρες μετά , κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε μαζί με τον αρχηγό του, στις φυλακές Κορυδαλλού. Αποφυλακίστηκε με όρους τον Μάρτιο του 2015 , ωστόσο τον Ιούλιο οδηγήθηκε ξανά στην φυλακή λόγω παραβίασης περιοριστικών μέτρων όπου και παρέμεινε ως τον Σεπτέμβριο του 2015 οπότε και αποφυλακίστηκε.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Γιάννης Λαγός καταδικάστηκε τελεσίδικα σε ποινή οκτώ μηνών ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης που είχε γίνει στον χώρο "Συνεργείο" στην Ηλιούπολη τον Ιούλιο του 2013. Μαζί του καταδικάστηκαν μέλη της Χρυσής Αυγής αλλά και ο νυν κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Νίκος Μίχος που εκτίει ποινή 6 ετών ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Πελώνη: Το Κράτος Δικαίου στάθηκε ρωμαλέο απέναντι στους εγκληματίες

«Η Ελληνική Δημοκρατία αγωνίστηκε και απέβαλλε το τοξικό δηλητήριο της Χρυσής Αυγής. Το Κράτος Δικαίου στάθηκε ρωμαλέο απέναντι στους εγκληματίες. Και η Δικαιοσύνη έδωσε την απάντησή της με τις αποφάσεις της», ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη και συμπλήρωσε:

«Δεν επιτρέπεται, όμως, κανένας εφησυχασμός. Οι ελληνικές Αρχές κινήθηκαν άμεσα και συντονισμένα τόσο για την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, όσο και για την παράδοση του Γιάννη Λαγού προκειμένου να εκτίσει την ποινή του. Χρειάζεται, όμως, διαρκής αγώνας ώστε η ελληνική Δημοκρατία να μην βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τέτοια φαινόμενα.»

ΣΥΡΙΖΑ: Άμεσα ανάγκη να τελειώσει το φιάσκο διαφυγής του Χρήστου Παππά

«Το γεγονός ότι ο νεοναζί Γιάννης Λαγός οδηγείται στις ελληνικές φυλακές αποτελεί μια σημαντική νίκη της δημοκρατίας. Μια νίκη όσων πάλεψαν όλα αυτά τα χρόνια ενάντια στο σκοτάδι του φασισμού», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «Αποτελεί άμεση ανάγκη να μπει ένα τέλος στο φιάσκο διαφυγής του υπαρχηγού των νεοναζί Χρήστου Παππά, που με ευθύνη της Κυβέρνησης ζούμε. Η μάχη ενάντια στην λογική του μίσους, του φασισμού και του ρατσισμού συνεχίζεται.»

ΜέΡΑ25: Όχι πανηγυρισμοί όσο ο Χρήστος Παππάς παραμένει άφαντος

«Όταν ο Γιάννης Λαγός παίρνει το δρόμο για την φυλακή επιτέλους, με επτάμηνη όμως καθυστέρηση και ο Χρήστος Παππάς παραμένει ακόμα άφαντος, καλό θα ήταν να μην πανηγυρίζει η Κυβερνητική Εκπρόσωπος κα Πελώνη», ήταν το σχόλιο που έκανε το Γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25.

