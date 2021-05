Κόσμος

Γαλλία: Επεισοδιακές διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων (εικόνες)

Συγκρούσεις της γαλλικής Αστυνομίας με διαδηλωτές στο κέντρο του Παρισιού.

Η Αστυνομία στο Παρίσι έκανε χρήση δακρυγόνων και στόχευσε με αντλίες νερού υπό πίεση τους διαδηλωτές, που αψήφησαν την απαγόρευση των Αρχών για μια κινητοποίηση κατά των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα.

Εκατοντάδες άνθρωποι έδωσαν επίσης το “παρών” σε διαδηλώσεις, που είχαν επιτρέψει οι Αρχές σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, μεταξύ άλλων στη Λυών και στη Μασσαλία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ειρηνικό κλίμα.

Στο Παρίσι, η κινητοποίηση απαγορεύτηκε από την Αστυνομία και έπειτα από αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, με τις Αρχές να επικαλούνται φόβους για πρόκληση βίαιων επεισοδίων.

