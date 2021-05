Κοινωνία

Ένταση και χημικά έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ (εικόνες)

Πορεία υπέρ των Παλαιστινίων σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Πορεία πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου, προς την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα ως αλληλεγγύη προς το λαό της Παλαιστίνης για το αιματοκύλισμα των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή και την κλιμάκωση βίας ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους Αθήνας, ολοκληρώνοντας την κινητοποίησή τους έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, όπου δεν έλειψε η ένταση

Αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών, καθώς και της αύρας, προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος.

