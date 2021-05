Κοινωνία

Σαντορίνη: Έφθασαν οι πρώτοι τουρίστες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, υποδέχονται τους ταξιδιώτες τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Τουρίστες καταφθάνουν από όλα τα μέρη της γης σε ένα από τα διασημότερα αλλά και πολυφωτογραφημένα ελληνικα νησιά του κόσμου! Τη Σαντορίνη.



Με τις αποσκευές στο χέρι και τα σακίδια στην πλάτη είναι έτοιμοι να απολαύσουν τις ελληνικές ομορφιές. Οι ξενοδόχοι τους υποδέχονται εξηγώντας τους όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω του κορονοϊού.



Επισκέπτες από την Γαλλία αλλά και το Ισραήλ περίμεναν με ανυπομονησία να πάρουν το «πράσινο φως» για να ταξιδέψουν. Όπως λένε στην κάμερα του ΑΝΤΕΝΝΑ, στην Ελλάδα νιώθουν ασφαλείς, γι' αυτό και επέλεξαν για τις διακοπές τους ένα από τα ομορφότερα νησιά της χώρας.



Πυρετώδεις και οι προετοιμασίες στα ξενοδοχεία για να είναι όλα έτοιμα. Συνεργεια βάφουν, στοκάρουν και καθαρίζουν κάθε γωνία.



Όλοι ευελπιστούν σε μια καλύτερη τουριστική περίοδο...

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 1.957 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Γιάννης Λαγός: Στις φυλακές Δομοκού με συνοπτικές διαδικασίες (εικόνες)

“YFSF - All Star”: οι “μεταμορφώσεις” της Κυριακής (εικόνες)