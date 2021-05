Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Τρισάγιο στη μνήμη του δημοσιογράφου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς, φίλοι και αστυνομικοί βρέθηκαν στον τόπο της δολοφονίας, όπου τοποθετήθηκε αναμνηστική πλακέτα.

Την Τρίτη συμπληρώνονται 40 ημέρες από το μεσημέρι της 9ης Απρίλιου, όταν ο Γιώργος Καραϊβαζ έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των αγνώστων δολοφόνων του.

Με πρωτοβουλία του φίλου του, ιδιωτικού ερευνητή, Γιώργου Τσούκαλη, τοποθετήθηκε μια αναμνηστική πλακέτα στο σημείο της δολοφονίας. Παρόντες η οικογένεια του δημοσιογράφου, αρκετοί φίλοι και συνεργάτες του αλλά και αστυνομικοί.

Αύριο το πρωί θα τελεστεί το μνημόσυνο στον ιερό ναό της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, στον Άλιμο.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται με άκρα μυστικότητα και σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα της Ασφάλειας που έχει αναλάβει την υπόθεση ασχολείται αποκλειστικά με αυτήν με στόχο να βρεθούν οι αδίστακτοι δολοφόνοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά - Ψυχίατρος: Δολοφόνοι με ψυχοπαθητική διαταραχή (βίντεο)

Γιάννης Λαγός: Στις φυλακές Δομοκού με συνοπτικές διαδικασίες (εικόνες)

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 1.957 νέα κρούσματα στην Ελλάδα