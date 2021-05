Πολιτισμός

Πέτρος Φιλιππίδης: Αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού (βίντεο)

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναμένεται να προσέλθει το επόμενο διάστημα στον Ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται ο Πέτρος Φιλιππίδης, σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει στο υπόμνημα του προς τον εισαγγελέα. Στον ηθοποιό έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα βιασμό και δύο απόπειρες του ίδιου αδικήματος.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης αναφέρει στο υπόμνημα το οποίο παρουσιάζει η εφημερίδα “Real News” ότι για την κατηγορία του βιασμού η καταγγέλλουσα κόρη ηθοποιού ήταν εκείνη που προσπαθούσε να τον πλησιάσει ερωτικά.

Ειδική αναφορά κάνει για την Άννα-Μαρία Χαραλάμπους, η οποία τον κατηγόρησε επώνυμα - μαζί με άλλες δύο συναδέλφους της - για αδικήματα τα οποία, λόγω χρόνου, έχουν παραγραφεί.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης αναφέρει στο υπόμνημα του «Είναι καθ’ όλα ψευδής ο ισχυρισμός ότι, κατά την διάρκεια των προβών στο θέατρο, την απομόνωνα για να επωφεληθώ με τεχνάσματα και δικαιολογίες. Ήδη διατηρούσαμε ερωτική σχέση. Τη σχέση μας αυτή βέβαια επιβεβαιώνουν και οι μάρτυρες που έχουν ήδη καταθέσει, συμπεριλαμβανομένης και της συζύγου μου, η οποία αναπόφευκτα έγινε γνώστρια της σχέσης αυτής, καθότι ήταν σοβαρή και είχα εμπλακεί ιδιαίτερα συναισθηματικά».

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η ανάκριση με κατηγορούμενο τον Πέτρο Φιλιππίδη. Όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές, η ανακριτική διαδικασία θα πρέπει να “τρέξει” γρήγορα προκειμένου να μην ανακύψουν ζητήματα παραγραφής.

