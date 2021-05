Τεχνολογία - Επιστήμη

UFO: Νέα αποκαλυπτικά ντοκουμέντα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο με πτώση UFO κοντά σε πολεμικό πλοίο στον Ειρηνικό. Αναφορές για επαφές με UFO από πιλότους αμερικανικών μαχητικών.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Κάμερες στο κατάστρωμα του αμερικανικού πλοίου USS OMAHA καταγράφουν την πορεία ενός σχεδόν κυκλικού αντικειμένου, που ταξιδεύει κάνοντας ταχύτατους ελιγμούς στον ουρανό, ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας.

Το συγκεκριμένο υλικό που βλέπει τώρα το φως της δημοσιότητας, βρίσκεται στο “μικροσκόπιο” ειδικής Task Force του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Όπως και άλλα οπτικά ντοκουμέντα και φωτογραφίες που, σύμφωνα με πολλούς, αποτελούν αποδείξεις πως τελικά δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν.

Το νέο βίντεο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τον Τζέρεμι Κόρμπελ, δημιουργό ντοκιμαντέρ, ο οποίος και στο παρελθόν έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα του στοιχεία που - όπως υποστηρίζει - αποδεικνύουν την ύπαρξη αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων.

Την ίδια ώρα, στη διάσημη εκπομπή “60 Minutes” του CBS, παραχώρησε συνέντευξη ο Ράιαν Γκρέιβς, πρώην Υποπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού που υποστηρίζει πως πιλότοι της μοίρας του σχεδόν καθημερινά έρχονταν σε επαφή με UFO.

H αρμόδια υπηρεσία στο Γραφείο Πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που ασχολείται με την «τυποποίηση, την συλλογή και την αναφορά» ανεξήγητων εναέριων οχημάτων, έχει δεσμευτεί πως τον ερχόμενο Ιούνιο θα παρουσιάσει ενώπιον του Κογκρέσου, λεπτομερή αναφορά σχετικά με τις περιπτώσεις των ΑΤΙΑ που εθεάθησαν τα τελευταία χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Λαγός: Στις φυλακές Δομοκού με συνοπτικές διαδικασίες (εικόνες)

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 1.957 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πέτρος Φιλιππίδης: Αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού (βίντεο)