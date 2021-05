Αθλητικά

ΑΕΛ - ΠΑΣ Γιάννινα: “Αντίο” με νίκη για τους “βυσσινί”

Η τελευταία ... παράσταση της ΑΕΛ στην Super League 1.

Το παιχνίδι για την 7η αγωνιστική των Play Out, τελευταίο φετινό, ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΠΑΣ Γιάννινα δεν είχε το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τους «βυσσινί» υποβιβασμένους από την προηγούμενη αγωνιστική και τους Ηπειρώτες αδιάφορους. Οι Θεσσαλοί μπορεί να πήραν μια νίκη γοήτρου με 2-0, με τα γκολ των Ματίας Ακούνια (24’) και Αντριάν Κολομπίνο (38’), ωστόσο την παράσταση έκλεψε - αρνητικά - το επεισόδιο που είχαν οι Μανώλης Μπέρτος και Φάμπρι Κάστρο.



Το περιστατικό καταγράφηκε στο 8’: έπειτα από μία σύγκρουση, ο Κάστρο κατηγόρησε τον Μπέρτο για ρατσιστικό σχόλιο, έκανε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, όμως έπειτα από αμοιβαίες εξηγήσεις, ο αγώνας συνεχίστηκε. Οι δυο παίκτες πήραν από μία κίτρινη κάρτα, με τον ΠΑΣ να εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια - μέσω ανακοίνωσης - για τους Αλέξη Κούγια και Ευάγγελο Μανούχο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, στην πρώτη καλή της ευκαιρία, η Λάρισα άνοιξε το σκορ: από πάσα του Κολομπίνο, ο Ακούνια πλάσαρε εύστοχα τον Γιούρι Λοντίγκιν για το 1-0! Οι Ηπειρώτες είχαν την κατοχή της μπάλας, ωστόσο με εξαίρεση μια κεφαλιά του Μάρβιν Πέερσμαν (27’) δεν δημιούργησαν άλλη επικίνδυνη κατάσταση στο πρώτο μέρος. Αντίθετα, από δημιουργός, ο 28χρονος Ουρουγουανός Κολομπίνο έγινε σκόρερ, κάνοντας το 2-0 με σουτ από το ύψος της περιοχής! Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια... κακοποίηση του αθλήματος, με πολλές διακοπές, μάχες στο χώρο της μεσαίας γραμμής και ελάχιστες καλές στιγμές μπροστά στις δυο εστίες.



Οι συνθέσεις



ΑΕΛ (Μιχάλης Ζιώγας): Σουλούκος, Ηλιάδης, Γιακιμόβσκι (64’ Μαϊδανός), Πινακάς (78’ Ντουρμισάι), Χουσίνο, Γρηγορόπουλος 90’ Χαλάτσης), Μπέρτος, Μαξιμένκο, Ακούνια (90’ Δάκτυλας), Κολομπίνο, Νικολιάς.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Πήλιος (65’ Ελευθεριάδης), Παντελάκης, Σάλιακας, Πανουργιάς (75’ Γροσδάνης), Πέερσμαν, Κάργας, Κάστρο, Λώλης (83’ Τριάδης), Κριζμάν, Παμλίδης.

