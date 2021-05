Αθλητικά

Ολυμπιακός - Καρεμπέ στον ΑΝΤ1: Ονειρευόμαστε έναν ευρωπαϊκό τελικό (βίντεο)

Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020” ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ.

Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γαλλία το 2000, Κριστιάν Καρεμπέ, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Αναλυτικά είπε στον Νίκο Τζουάννη:

Για τη φετινή επιτυχημένη σεζόν του Ολυμπιακού

«Αν και υπήρχε η πανδημία, κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε για να προκριθούμε αρχικά στο Champions League και στη συνέχεια στo Europa League.

Νομίζω ότι κάναμε ένα σπουδαίο ταξίδι, αν και θέλαμε να πάμε καλύτερα και να περάσουμε και την Άρσεναλ. Όμως αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και δείτε που έφτασε η Άρσεναλ, μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Νομίζω ότι προετοιμάζαμε την ομάδα εδώ και δύο χρόνια και μετά από αυτό το διάστημα, ξέραμε ότι οι παίκτες μας αντιπροσωπεύουν το DNA του συλλόγου, κάτι που είναι σημαντικό για μας. Γιατί το διατηρήσαμε και προσθέσαμε σε αυτό το DNA ορισμένους νέους παίκτες, οι οποίοι συνδέθηκαν με αυτό το DNA.

Προσπαθούμε και όταν λέω εμείς εννοώ ότι γίνεται ομαδική δουλειά, από την κορυφή μέχρι πιο χαμηλά. Υπάρχει το DNA και θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο για να πετύχουμε το καλύτερο. Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι ακολουθούμε έναν συγκεκριμένο δρόμο και πρέπει να τον ακολουθήσουν. Αυτό είναι κάτι που κάνουμε τα δύο τελευταία χρόνια.

Η σεζόν ακόμα δεν έχει τελειώσει, καθώς έχουμε ακόμα τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Όμως μέχρι στιγμής ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι κάναμε τέτοιες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και ελπίζουμε να πετύχουμε πιο πολλά την επόμενη σεζόν, γιατί βελτιωνόμαστε βήμα-βήμα».

Για το αν είναι εφικτό μια ελληνική ομάδα να φτάσει μέχρι έναν ευρωπαϊκό τελικό:

«Εμείς το θέλουμε, έχουμε το όνειρο συμμετοχής (σε έναν τελικό), όμως για να το πετύχουμε έχουμε φτάσει στο σημείο να λειτουργούμε με βάση τα ευρωπαϊκά στάνταρ σε κάθε κομμάτι της ομάδας. Από τις εγκαταστάσεις, μέχρι το προπονητικό κέντρο και το γήπεδο. Αυτό πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα, αν και γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι εύκολο εξαιτίας της πανδημίας ή των οικονομικών δεδομένων».

